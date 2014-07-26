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Niet meer leverbaar
Handig Philips Avent-bewaarsysteem
Het Philips Avent-bewaarsysteem is veelzijdig en ruimtebesparend en groeit met je baby mee. Je kunt dezelfde fles gebruiken voor het bewaren van moedermelk en babyvoeding. De fles past op alle Philips Avent-borstkolven en -spenen.
180 ml
Veilig bewaren en vervoeren
Bewaar je moedermelk of babyvoeding in de Philips Avent-bewaarbekers voor moedermelk. Je kunt de voeding bewaren in de koelkast of vriezer.
Ideaal voor onderweg. Je kunt babyvoeding gemakkelijk meenemen wanneer je de deur uitgaat.
5.0
van 5
4
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Alysée
26/07/2014
France
Super
voila un pot de conservation ou on ne se prend pas la tete a ce qui soit bien fermer , on lis facilement la quantité , congele , micro onde ... et il ne bouge pas ! je m'en sert au quotidien pour faire les petits pots de ma fille
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Cyril4x
26/07/2014
France
Super
voila un pot de conservation ou on ne se prend pas la tete a ce qui soit bien fermer , on lis facilement la quantité , congele , micro onde ... et il ne bouge pas ! je m'en sert au quotidien pour faire les petits pots de ma fille
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
valmain
17/10/2013
France
bon produit
tres utile pour la conservation du lait maternel, pour la congelation et tres hermétique pour le transport
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.