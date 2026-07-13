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Een woonkamer met een Philips Ambilight-tv

Ambilight TV

De tv. De mythe. De legende.

Bekijk alle modellen

Ongelofelijk realisme. Schitterend design.

OLED

OLED 810 4K Ambilight TV
OLED 810 4K Ambilight TV
Deze geavanceerde OLED Ambilight-TV is een en al pracht.
The Xtra 950 4K QD MiniLED Ambilight TV

The Xtra 950 4K QD MiniLED Ambilight TV

Meer kleur. Meer details. Meer spanning.

The One 9000 4K Ambilight TV

The One 9000 4K Ambilight TV

Voor de beste kijkervaring

Een woonkamer met een Philips Ambilight TV

De unieke innovatie van Philips

Wat is Ambilight TV?

Voor leken lijkt de Ambilight TV misschien op een TV met lampjes aan de achterkant. Maar wie het uitprobeert, weet wel beter: de reactieve gloed van de Ambilight TV verandert kamers in jungles en banken in ruimteschepen. Probeer het en u wilt nooit meer een andere TV.

Lees meer over Ambilight TV

Kunstmatige intelligentie, een wezenlijk verschil

Geen gedoe meer met instellingen. Binnen in de Ambilight-TV optimaliseert de P5 AI beeld, games en Ambilight voor alles wat u bekijkt of afspeelt. De TV past zich aan aan de omstandigheden in de ruimte, zodat het geheel altijd episch aanvoelt.

Ontdek meer over AI-functies
Kunstmatige intelligentie, een wezenlijk verschil
Philips-TV in woonkamer

Verbluffende beeldkwaliteit

Van de nieuwste 4K Quantum Dot-, QD MiniLED- en OLED-schermen tot Dolby Vision van bioscoopkwaliteit en de verwerkingskracht van de P5 en P5 AI-chips: alles is ontworpen om die pixels maximaal te benutten en het beeld tot leven te brengen.

Geweldig geluid, meteen na aankoop

Met functies zoals Dolby Atmos Surround Sound en samenwerkingsverbanden met de Britse audiolegendes Bowers & Wilkins, is het geluid van Ambilight TV's helder, ruimtelijk en krachtig, meteen vanaf het begin.

Geweldig geluid, meteen na aankoop
  • Een woonkamer met een Philips Ambilight TV

    Smart TV

    Gewoon slim

    Vind snel content via verschillende streamingdiensten. Koppel slimme apparaten in het hele huis en bedien alles met een spraakopdracht.

Waarom kiezen voor een Ambilight TV?

  • Films voelen groter aan

    "Is er een jungle in mijn woonkamer of is mijn woonkamer een jungle?" Schrik niet als u uzelf deze en andere onwaarschijnlijke vragen stelt zodra de Ambilight TV is ingesteld.

  • Sport komt dichterbij

    Oké, u kunt het grasveld misschien niet echt ruiken, maar met de Ambilight TV voelt elke wedstrijd levensecht.

  • Games worden realistischer

    Of u nu over een neonparcours racet, vampiers uitroeit of op een mythische missie gaat om de mensheid te redden, met de Ambilight TV voelt het allemaal nog intenser en epischer.

Bedien je tv met je slimme apparaat

Philips Smart TV App

De Philips Smart TV-app verandert je smartphone of tablet in een slimme afstandsbediening, waarmee je eenvoudig van kanaal wisselt, het volume aanpast, door apps bladert en je Ambilight-instellingen nauwkeurig afstemt.

Scan de QR-code om de app te downloaden
Philips Smart TV App
Een woonkamer met een Philips Ambilight TV

Philips-Soundbars

Klaar voor bioscoopgeluid?

Als u de voorkeur geeft aan explosies die uw bank laten beven, of als u dialogen met nog meer kracht en helderheid wilt horen, kunt u een SoundBar toevoegen die perfect klinkt, er goed uitziet en goed past bij de Ambilight TV.

Ontdek onze SoundBars

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