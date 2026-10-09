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Compatibel met HDMI 2.1 (1)
NVIDIA G-Sync (2)
Philips The Xtra4K Ambilight TV
Philips The Xtra4K QD MiniLED Ambilight TV
Philips QD MiniLED4K TV
Philips QD MiniLED4K Ambilight TV
Philips OLED4K OLED Ambilight TV
Philips QLED4K TV
Philips LED4K Ambilight TV
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