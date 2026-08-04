Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Verken onze innovatieve, duurzame oplossingen voor hoogwaardige patiëntenzorg
Gezonder leven voor jou, je huis en familie
Toonaangevende technologieën voor jou en je patiënten
Duurzame oplossingen
Techniek voor de lange termijn.
Bij Philips denken we dat innovatie moet gaan over het creëren van kwaliteitsproducten waar je lang van kunt genieten en die je vervolgens kunt recyclen. We hebben dit idee in de loop der jaren op vele manieren in de praktijk gebracht en dit is nog maar het begin.
Bij aanhoudende maandelijkse touch-ups volgens het aangegeven behandelschema.