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  • Betere zorg voor meer mensen

    Betere zorg voor meer mensen

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  • NIEUW Next Generation DiamondClean

    NIEUW Next Generation DiamondClean

    Complete verzorging is nu 100% zichtbaar

    Ontdek nu
  • Nieuw: Philips Lumea 9900 Pro

    Nieuw: Philips Lumea 9900 Pro

    Tot wel 5 jaar lang een gladde huid1

    Ontdek nu
  • Maak je handen vrij. Maak tijd vrij.

    Maak je handen vrij. Maak tijd vrij.

    NIEUW: onze handsfree elektrische borstkolf

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  • Dit verandert alles

    Dit verandert alles

    Ambilight TV

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  • De gezondheid en het welzijn van mensen verbeteren door belangrijke innovatie

    De gezondheid en het welzijn van mensen verbeteren door belangrijke innovatie

    Verken onze innovatieve, duurzame oplossingen voor hoogwaardige patiëntenzorg

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Persoonlijke gezondheid

Gezonder leven voor jou, je huis en familie

Elektrische tandenborstels

Elektrische tandenborstels

Elektrische Scheerapparaten voor Mannen: Vergelijk Scheerapparaten

Scheerapparaten

Scheerapparaten

Lumea IPL

Lumea IPL

Lumea IPL

Borstkolven en verzorging

Borstkolven en verzorging

Professional in de gezondheidszorg

Toonaangevende technologieën voor jou en je patiënten

Identificeer risicopatiënten om proactief zorg te bieden

Patiëntbewaking

Identificeer risicopatiënten om proactief zorg te bieden

Omdat elk beeld telt

Echo

Omdat elk beeld telt

Geïntegreerde diagnostische oplossingen voor betere patiëntenzorg

Diagnostische en klinische informatica

Geïntegreerde diagnostische oplossingen voor betere patiëntenzorg

Duidelijk zien en optimaal behandelen

Beeldgestuurde behandeling

Duidelijk zien en optimaal behandelen

Meer innovaties voor betere zorg
Met onze producten kunnen alle verzorgers voor baby's zorgen
Philips Avent-
Met onze producten kunnen alle verzorgers voor baby's zorgen

Share the care

Intelligentie in een nieuwe vorm
CT5300
Intelligentie in een nieuwe vorm

Meer ontdekken

Techniek voor de lange termijn.

Duurzame oplossingen

Techniek voor de lange termijn.

Bij Philips denken we dat innovatie moet gaan over het creëren van kwaliteitsproducten waar je lang van kunt genieten en die je vervolgens kunt recyclen. We hebben dit idee in de loop der jaren op vele manieren in de praktijk gebracht en dit is nog maar het begin.

Nieuwe items in ons assortiment
Onze innovaties

  • Nieuw

    DiamondClean 9900 Prestige

    DiamondClean 9900 Prestige

    Oplaadbare tandenborstel

  • Nieuw

    BRC341 - Lumea IPL 9900 Pro

    BRC341 - Lumea IPL 9900 Pro

    IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ Pro

  • i9000 Prestige Ultra

    i9000 Prestige Ultra

    Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ Pro

  • -20% korting met code: WBFW26

    Hands-free

    Hands-free

    Dubbele elektrische borstkolf

  • OneBlade 360 with connectivity

    OneBlade 360 with connectivity

    Gezicht

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  1. Bij aanhoudende maandelijkse touch-ups volgens het aangegeven behandelschema. 