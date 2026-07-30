Betere zorg voor meer mensen

Vandaag integreert het Philips‑portfolio van beeldgeleide therapie (IGT)-oplossingen op unieke wijze hoogwaardige beeldvormingssystemen en software met gespecialiseerde diagnostische en therapeutische apparaten, om optimale behandelingen te ondersteunen, zelfs bij de meest complexe patiënten.

Wat is de volgende stap? Meer betekenisvolle innovaties voor een groter aantal interventionele procedures, met voortdurende ondersteuning via evidence‑based technologieën om workflows te vereenvoudigen, de patiëntenzorg te verbeteren en kosten te verlagen.