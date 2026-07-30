Interventionele beeldvormingssystemen, smart-apparaten, software en services
Het Philips-portfolio van beeldgeleide therapieoplossingen helpt minimaal invasieve procedures te innoveren door zorgverleners in staat te stellen in één procedure te beslissen, begeleiden, behandelen en de behandeling te bevestigen. Wij bieden een van de meest uitgebreide portfolio's van interventionele oplossingen in de industrie, waarmee we artsen helpen patiënten effectiever en efficiënter te behandelen.
Ontdek het aanbod van Philips Systemen voor beeldgeleide therapie die artsen ondersteunen tijdens procedures om te beslissen, begeleiden, behandelen en bevestigen.
Beeldgeleide therapieapparaten zijn gericht op het verbeteren van procedurele patiëntresultaten en efficiëntie, en ondersteunen sneller herstel door minimaal invasieve interventies.
Philips LumiGuide gebruikt licht in plaats van röntgenstraling om apparaten in 3D, volledig in kleur en realtime te visualiseren, zonder het fluoropedaal te hoeven gebruiken.
Verleng de levensduur van uw interventielab met onze Upgrades voor beeldgeleide therapie.
Ontdek duurzame en kosteneffectieve refurbished IGT-systemen die zo goed als nieuw zijn.
Diensten, programma’s en opleidingen die zijn ontworpen om de waarde van uw lab over de gehele levensduur te maximaliseren en de zorg voor meer patiënten te verbeteren.
Verbeter de zorg voor coronaire arterieziekte met de oplossingen van Philips voor optimale diagnose, therapie en patiëntresultaten in katheterisatiekamers.
Transformeer de zorg voor structurele hartziekten met onze beeldvormings- en workflowoplossingen voor nauwkeurige diagnostiek, efficiënte plaatsing en betere patiëntresultaten.
Optimaliseer de zorg voor aangeboren hartziekten met de adaptieve beeldvormingsoplossingen van Philips voor nauwkeurige begeleiding en efficiënte workflows.
Stroomlijn de elektrofysiologische zorg met de geavanceerde elektrofysiologieapparatuur van Philips voor nauwkeurige beeldvorming en efficiënte hartprocedures.
Verbeter de neurovasculaire zorg met de neurosuite van Philips: hoogwaardige 3D-beeldvorming, efficiënte workflows en nauwkeurige tools voor beroerte- en AVM-behandelingen.
Til de vasculaire zorg naar een hoger niveau met een uitgebreide suite voor interventies die met vertrouwen kunnen worden uitgevoerd bij perifere, aortische, viscerale, arteriële en veneuze procedures.
Verbeter interventionele oncologie met de beeldvormingsoplossingen van Philips voor precieze tumorgerichte behandelingen en effectieve procedures.
Betere zorg voor meer mensen