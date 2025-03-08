Customer Services Portal
Vloot- en servicebeheerplatform voor zorgsystemen en zorgprofessionals
Vraag vandaag nog toegang tot je account aan en begin direct met het beheren van de service en ondersteuning van je apparatuur.
Met het Customer Services Portal kunt u:
- Uw gehele apparatuur- en systeembehoeften 24/7 te beheren op één plek.
- Casussen snel en eenvoudig registreren en casusrapporten, handleidingen, contracten en garanties voor alle modaliteiten vinden.
- Onderhoud plannen en beheren, bezoeken inplannen en de serviceprestaties van uw apparatuur analyseren, volgen en beheren.
- Voeg producten toe of verwijder ze uit uw vlootoverzicht; stel geïnstalleerde producten eenvoudig in, houd ze bij en markeer ze als favoriet.
- Vraag werkplaatsreparatie en onderdelenidentificatie aan;
Meer informatie over het Customer Services Portal
74%
74% van de gebruikers is het ermee eens dat het portal het werken met Philips gemakkelijker maakt.
74%
74% van de gebruikers is het ermee eens dat het portal het werken met Philips gemakkelijker maakt.
Registreer vandaag nog een Customer Service Portal-account.
29.000+
geregistreerde portaalgebruikers
29.000+
geregistreerde portaalgebruikers
Registreer vandaag nog een Customer Service Portal-account.
500+
er komen maandelijks nieuwe gebruikers bij.
500+
er komen maandelijks nieuwe gebruikers bij.
Registreer vandaag nog een Customer Service Portal-account.
24/7
toegang tot de gegevens over uw apparatuur
24/7
toegang tot de gegevens over uw apparatuur
Registreer vandaag nog een Customer Service Portal-account.
Beheer uw onderhoud in één overzicht
- Bekijk een overzicht van de gezondheid van uw vloot op de startpagina.
- Bekijk de kalender van geplande bezoeken en servicegegevens
- Navigeer snel naar openstaande cases
Maak en beheer zaken per geïnstalleerde producten
- Upload foto's en bestanden bij het indienen van je ticket
- Bekijk, volg en ontvang statusmeldingen over de voortgang van de zaak
- Bekijk en download alle relevante documenten per zaak
Inzicht in rapporten en analyses
- Bekijk de gegevens van afgesloten dossiers per modaliteit en prioriteit
- Optimaliseer de planning door gebruik te maken van het overzicht van preventief onderhoudsbezoeken.
- Exporteer rapporten per servicecase, eind-van-leven/eind-van-dienst informatie en meer.
Contracten inzien per modaliteit, locatie of type
- Filter op contractstatus
- Bekijk contractstart- en einddatum per product
- Bekijk dekkingsgebied, inclusief responstijd, onderhoudsvenster en gedekte onderdelen.
Beheer vanaf je smartphone
Het portal helpt ons om onze apparatuur in topconditie te houden, met minder uitvaltijd voor onze patiënten.
Registratie
Klik op de knop "Registreren" hieronder om je gratis portaalaccount aan te vragen.
Controle
Een lid van het CSP-supportteam zal je gegevens beoordelen en je account aanmaken.
Bevestiging
Binnen 1-2 dagen ontvang je een e-mail met bevestiging en accountgegevens.
Vraag vandaag nog toegang tot je account aan en begin direct met het beheren van de service en ondersteuning van je apparatuur.