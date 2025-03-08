Skip to main content

Customer Services Portal

Vloot- en servicebeheerplatform voor zorgsystemen en zorgprofessionals 

Het Philips klantenserviceportal is uw gebruiksvriendelijke, online zelfbedieningsplatform om uw Philips- en multi-vendor vloot te beheren binnen modaliteiten en afdelingen. Het portaal is 24/7 beschikbaar en helpt u te zien welke assets van uw organisatie operationeel zijn – of om service aan te vragen voor assets die dat niet zijn. U kunt er fleetservice en onderhoud mee beheren, contracten, documentatie en werkrapporten raadplegen, en ondersteuning aanvragen om de beschikbaarheid van het systeem en optimale systeembenutting te verbeteren, altijd en overal. Registreer hieronder of LOG HIER IN nu.

Vraag vandaag nog toegang tot je account aan en begin direct met het beheren van de service en ondersteuning van je apparatuur.

*Formulierinzendingen gaan uitsluitend naar een portaalbeheerder voor toegangsactivatie. Vind klantondersteuning van Philips en contactinformatie voor zorgproducten hier en consumentenproducten hier. Gebruikers met een account kunnen hier inloggen.

Met het Customer Services Portal kunt u:

  • Uw gehele apparatuur- en systeembehoeften 24/7 te beheren op één plek.
  • Casussen snel en eenvoudig registreren en casusrapporten, handleidingen, contracten en garanties voor alle modaliteiten vinden.
  • Onderhoud plannen en beheren, bezoeken inplannen en de serviceprestaties van uw apparatuur analyseren, volgen en beheren.
  • Voeg producten toe of verwijder ze uit uw vlootoverzicht; stel geïnstalleerde producten eenvoudig in, houd ze bij en markeer ze als favoriet.
  • Vraag werkplaatsreparatie en onderdelenidentificatie aan;
Stilstaand beeld uit een geanimeerde video over het klantenserviceportal

Meer informatie over het Customer Services Portal

  1. 74%

    74% van de gebruikers is het ermee eens dat het portal het werken met Philips gemakkelijker maakt.

    74%

    74% van de gebruikers is het ermee eens dat het portal het werken met Philips gemakkelijker maakt.

    Registreer vandaag nog een Customer Service Portal-account.

  2. 29.000+

    geregistreerde portaalgebruikers

    29.000+

    geregistreerde portaalgebruikers

    Registreer vandaag nog een Customer Service Portal-account.

  3. 500+

    er komen maandelijks nieuwe gebruikers bij.

    500+

    er komen maandelijks nieuwe gebruikers bij.

    Registreer vandaag nog een Customer Service Portal-account.

  4. 24/7

    toegang tot de gegevens over uw apparatuur

    24/7

    toegang tot de gegevens over uw apparatuur

    Registreer vandaag nog een Customer Service Portal-account.

Kenmerken en voordelen
Philips dashboard dat een "Fleet Health Overview" toont met statistieken, aankomende bezoeken en casegegevens op een laptopscherm

Beheer uw onderhoud in één overzicht 

  • Bekijk een overzicht van de gezondheid van uw vloot op de startpagina. 
  • Bekijk de kalender van geplande bezoeken en servicegegevens 
  • Navigeer snel naar openstaande cases 
Philips-portaalinterface op een laptop, die de operator verwelkomt en een geplande Field Change Order weergeeft

Maak en beheer zaken per geïnstalleerde producten  

  • Upload foto's en bestanden bij het indienen van je ticket  
  • Bekijk, volg en ontvang statusmeldingen over de voortgang van de zaak 
  • Bekijk en download alle relevante documenten per zaak 
Philips-portaalinterface op een laptop, met een welkomstbericht en opties voor "Verbonden systemen" en "Case updates per type".

Inzicht in rapporten en analyses 

  • Bekijk de gegevens van afgesloten dossiers per modaliteit en prioriteit  
  • Optimaliseer de planning door gebruik te maken van het overzicht van preventief onderhoudsbezoeken. 
  • Exporteer rapporten per servicecase, eind-van-leven/eind-van-dienst informatie en meer.  
Dashboard van Philips weergegeven op een laptopscherm, met knoppen voor "Auditrapport" en "Normrapport"

Contracten inzien per modaliteit, locatie of type 

  • Filter op contractstatus  
  • Bekijk contractstart- en einddatum per product  
  • Bekijk dekkingsgebied, inclusief responstijd, onderhoudsvenster en gedekte onderdelen.

Beheer vanaf je smartphone

Wist u dat u ook via uw smartphone toegang heeft tot een mobiele lichte versie van de klantenserviceportal? Het is een handige optie voor kernfunctionaliteiten zoals het aanmaken van een melding, het uploaden van bestanden en het volgen van de voortgang terwijl je onderweg bent. Scan de QR-code om te beginnen.
Afbeelding van een QR-code weergegeven op een wazige achtergrond

Het portal helpt ons om onze apparatuur in topconditie te houden, met minder uitvaltijd voor onze patiënten.

Sue Gillon
Sue Gillon
Coördinator Service Delivery, Administratie
Queensland X-Ray
Twee personen kijken naar een laptopscherm in een vergaderruimte
Een account aanmaken

Registratie 

Klik op de knop "Registreren" hieronder om je gratis portaalaccount aan te vragen. 

Controle 

Een lid van het CSP-supportteam zal je gegevens beoordelen en je account aanmaken. 

Bevestiging 

Binnen 1-2 dagen ontvang je een e-mail met bevestiging en accountgegevens.  

Vraag vandaag nog toegang tot je account aan en begin direct met het beheren van de service en ondersteuning van je apparatuur.

*Formulierinzendingen gaan uitsluitend naar een portaalbeheerder voor toegangsactivatie. Vind klantondersteuning van Philips en contactinformatie voor zorgproducten hier en consumentenproducten hier. Gebruikers met een account kunnen hier inloggen.
Veelgestelde vragen

Alle ondersteuningsopties
Philips Healthcare: Toegang tot het Customer Service Portal - Philips