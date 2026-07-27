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Nieuws & Achtergronden | Nederland

Hoe kunnen we het volledige potentieel van AI in de gezondheidszorg ontgrendelen?

 

Ontdek nieuwe inzichten van patiënten en zorgprofessionals in het 2025 Future Health Index rapport.

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Media updates: Philips Respironics vrijwillige veiligheidsmelding juni 2021

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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