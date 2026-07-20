Telegraaf: Wereldprimeur voor Flevoziekenhuis met Philips Rembra CT

De Rembra CT in gebruik

Bij de nieuwe CT-scanner ondersteunt AI zorgprofessionals tijdens verschillende stappen van het onderzoeksproces. Een camerasysteem helpt laboranten bij het positioneren van patiënten op de scantafel. "Dat gaat sneller, waardoor je ook sneller een volgende patiënt kunt helpen", zegt projectleider Chantal Vinck. Ook bij de verwerking van scangegevens speelt AI een rol, waardoor artsen sneller toegang hebben tot de beelden.