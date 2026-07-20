Telegraaf: Wereldprimeur voor Flevoziekenhuis met Philips Rembra CT

jul 20, 2026 | 3 minuten leestijd
Als eerste ziekenhuis ter wereld heeft het Flevoziekenhuis in Almere de nieuwe Philips Rembra CT in gebruik genomen. Zowel De Telegraaf als Omroep Flevoland besteedden aandacht aan de wereldprimeur. De nieuwe CT-scanner combineert AI-ondersteuning met een nieuwe generatie detectoren, waardoor scans sneller beschikbaar zijn en diagnostische beeldvorming met een lagere stralingsdosis mogelijk wordt. "We kunnen voor dezelfde beeldkwaliteit minder straling toedienen aan de patiënt," zegt radioloog Constantijn Pleiter.
Bij de nieuwe CT-scanner ondersteunt AI zorgprofessionals tijdens verschillende stappen van het onderzoeksproces. Een camerasysteem helpt laboranten bij het positioneren van patiënten op de scantafel. "Dat gaat sneller, waardoor je ook sneller een volgende patiënt kunt helpen", zegt projectleider Chantal Vinck. Ook bij de verwerking van scangegevens speelt AI een rol, waardoor artsen sneller toegang hebben tot de beelden.
Bij de nieuwe CT-scanner ondersteunt AI zorgprofessionals tijdens verschillende stappen van het onderzoeksproces. Een camerasysteem helpt laboranten bij het positioneren van patiënten op de scantafel. "Dat gaat sneller, waardoor je ook sneller een volgende patiënt kunt helpen", zegt projectleider Chantal Vinck. Ook bij de verwerking van scangegevens speelt AI een rol, waardoor artsen sneller toegang hebben tot de beelden.
De technologische verbeteringen dragen ook bij aan snelle diagnostiek, met name in situaties waarin tijd een cruciale factor is. Bij aandoeningen zoals een beroerte of na een ernstig verkeersongeval moeten artsen snel beschikken over diagnostische beelden om een behandeling in gang te zetten. De nieuwe scanner helpt zorgprofessionals daarbij door hoogwaardige beelden sneller beschikbaar te maken.
De technologische verbeteringen dragen ook bij aan snelle diagnostiek, met name in situaties waarin tijd een cruciale factor is. Bij aandoeningen zoals een beroerte of na een ernstig verkeersongeval moeten artsen snel beschikken over diagnostische beelden om een behandeling in gang te zetten. De nieuwe scanner helpt zorgprofessionals daarbij door hoogwaardige beelden sneller beschikbaar te maken.
Naast voordelen voor zorgprofessionals biedt de nieuwe CT-scanner ook voordelen voor patiënten. De grotere opening van de scanner zorgt voor meer ruimte tijdens het onderzoek en maakt het mogelijk om een bredere groep patiënten in het Flevoziekenhuis te onderzoeken. Volgens Pleiter reageren patiënten bovendien positief op de snelheid van het scanproces.
Lees meer over de ingebruikname door het Flevoziekenhuis.
Naast voordelen voor zorgprofessionals biedt de nieuwe CT-scanner ook voordelen voor patiënten. De grotere opening van de scanner zorgt voor meer ruimte tijdens het onderzoek en maakt het mogelijk om een bredere groep patiënten in het Flevoziekenhuis te onderzoeken. Volgens Pleiter reageren patiënten bovendien positief op de snelheid van het scanproces.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.