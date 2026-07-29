In onze innovatieaanpak staan de mensen om ons heen, patiënten en consumenten, en onze klanten en zakelijke partners centraal.
Wij ontwikkelen relevante oplossingen met impact die voorzien in de behoeften van mensen en tegelijkertijd een betekenisvolle bijdrage leveren aan gezondheid en welzijn.
We zoeken actief naar vooruitstrevende innovatiepartnerschappen met impact over de volle breedte van het gezondheidszorgsysteem.
We maken plannen voor de toekomst zonder uit het oog te verliezen wat nu belangrijk is. Onze innovaties gaan steeds een stapje verder, waarbij we de behoeftes van klanten volgen.
We willen samenwerken met belangrijke stakeholders om meer duurzame, eerlijke en betrouwbare gezondheidszorgsystemen te creëren.
We maken plannen voor de toekomst maar blijven ook stevig verankerd in wat nu belangrijk is. Onze innovaties gaan steeds een stapje verder, in lijn met de behoeftes van klanten.
Mensen staan centraal in ons innovatieproces. Tijdens elke stap bekijken we de wereld vanuit hun ervaringen, hun behoeftes en hun dagelijks leven. Onze aanpak verbindt mensen, technologie en data-gedreven inzichten, met behulp van oplossingen die geïntegreerd zijn in het werk van zorgprofessionals en het dagelijks leven van consumenten.
Wij innoveren over de volle breedte van het gezondheidscontinuüm. Daarbij spelen wij een rol in de digitale revolutie die de gezondheidszorg, en hoe mensen omgaan met hun eigen gezondheid, transformeert. Onze blik blijft gericht op het helpen creëren van een verbonden en digitaal zorgsysteem
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