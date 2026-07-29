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Innoveren voor een veranderende gezondheidszorg

De oplossingen die wij ontwikkelen zijn gericht op betere zorguitkomsten, een betere ervaring voor patiënten en medewerkers, en lagere zorgkosten. Zo kunnen wij mensen helpen om in elke levensfase beter te zorgen voor hun gezondheid.

Hoe wij innoveren

Hoe wij innoveren

Mensgerichte innovatie

In onze innovatieaanpak staan de mensen om ons heen, patiënten en consumenten, en onze klanten en zakelijke partners centraal.

Betekenisvolle innovatie

Wij ontwikkelen relevante oplossingen met impact die voorzien in de behoeften van mensen en tegelijkertijd een betekenisvolle bijdrage leveren aan gezondheid en welzijn.

Samenwerken bij innovatie

We zoeken actief naar vooruitstrevende innovatiepartnerschappen met impact over de volle breedte van het gezondheidszorgsysteem.

Agile innovatie

We maken plannen voor de toekomst zonder uit het oog te verliezen wat nu belangrijk is. Onze innovaties gaan steeds een stapje verder, waarbij we de behoeftes van klanten volgen.

Verantwoordelijke innovatie

We willen samenwerken met belangrijke stakeholders om meer duurzame, eerlijke en betrouwbare gezondheidszorgsystemen te creëren.

Toekomstbestendige innovatie

We maken plannen voor de toekomst maar blijven ook stevig verankerd in wat nu belangrijk is. Onze innovaties gaan steeds een stapje verder, in lijn met de behoeftes van klanten.

Oplossingen met impact ontwikkelen


Mensen staan centraal in ons innovatieproces. Tijdens elke stap bekijken we de wereld vanuit hun ervaringen, hun behoeftes en hun dagelijks leven. Onze aanpak verbindt mensen, technologie en data-gedreven inzichten, met behulp van oplossingen die geïntegreerd zijn in het werk van zorgprofessionals en het dagelijks leven van consumenten.

‘Connected care’ en gezond leven


Wij innoveren over de volle breedte van het gezondheidscontinuüm. Daarbij spelen wij een rol in de digitale revolutie die de gezondheidszorg, en hoe mensen omgaan met hun eigen gezondheid, transformeert. Onze blik blijft gericht op het helpen creëren van een verbonden en digitaal zorgsysteem

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Innovatie binnen Philips


Philips streeft naar innovatie met maximale impact. Wij kijken steeds vooruit en houden rekening met de toekomst, maar blijven tegelijkertijd verankerd in wat nu belangrijk is.

Philips Research

 

We ontwikkelen en onderzoeken nieuwe technologie en brengen de kerncompetenties voor toekomstgerichte innovatie in kaart.

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Philips Experience Design

 

Onze multidisciplinaire, creatieve kracht en een beslissende factor die ervoor zorgt dat onze oplossingen een betekenisvolle bijdrage leveren aan levens van mensen.

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Philips Intellectual Property and Standards

 

We ondersteunen innovatie en nieuwe kansen in de markt door toegang te bieden tot Philips IP, technologie en merklicenties

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Philips Innovation Hubs

 

Om de impact van innovaties te maximaliseren, bieden onze Innovation Hubs toegang tot regionale capaciteit en netwerken waarmee wij onze bedrijfsonderdelen en klanten van dienst kunnen zijn.

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Philips Engineering Solutions

 

We bieden engineering expertise en bouwen voort op de meest recente digitale technologie. Zo kunnen wij onze ideeën omzetten in concrete innovaties.

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Philips HealthSuite Platform

 

Ons open, cloud-based platform dat data verzamelt, samenstelt en analyseert om innovaties voor verbonden (‘connected’) oplossingen in de gezondheidszorg te ondersteunen

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Innovatie nieuws


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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

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