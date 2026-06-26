Patrick Mans (Head of Data & AI) op HLTH Europe: AI geeft zorgprofessionals tijd voor patiënten

AI als middel om zorg toegankelijker te maken

Een voorbeeld is SmartHeart, een AI-gestuurde oplossing voor hartonderzoeken met MRI. Het onderzoek van het hart is één van de meest complexe MRI-onderzoeken en vereist vaak ervaren zorgprofessionals om het onderzoek goed te plannen en uit te voeren.



Met SmartHeart wordt een groot deel van die planning geautomatiseerd. De oplossing kan standaard en geavanceerde beelden van het hart in minder dan 30 seconden plannen, waardoor workflows consistenter worden en de afhankelijkheid van gespecialiseerde expertise afneemt. Het aantal muiskliks vermindert van gemiddeld 128 naar slechts 3. Dat helpt zorginstellingen om MRI toegankelijker te maken voor meer patiënten met hartaandoeningen, terwijl zorgprofessionals worden ondersteund in hun dagelijkse werk.



Voor Patrick zijn dit de toepassingen waar AI zijn waarde bewijst: niet als doel op zich, maar als middel om zorg toegankelijker te maken.