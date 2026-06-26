Patrick Mans (Head of Data & AI) op HLTH Europe: AI geeft zorgprofessionals tijd voor patiënten

jun 26, 2026 | 3 minuten leestijd
Wat als patiënten niet langer maanden hoeven te wachten op een MRI-scan? Volgens Patrick Mans, Head of Data & AI bij Philips, kan kunstmatige intelligentie helpen om meer patiënten sneller toegang te geven tot diagnostiek en daarmee wachttijden terug te dringen.
Tijdens HLTH Europe, één van de grootste zorginnovatieconferenties van Europa, verwees Patrick naar de ontwikkeling richting autonome MRI als voorbeeld van wat mogelijk wordt wanneer AI steeds verder wordt geïntegreerd in zorgprocessen. Doordat systemen en AI-oplossingen steeds beter samenwerken, kunnen onderzoeken efficiënter en geautomatiseerd worden uitgevoerd en houden zorgprofessionals meer tijd over voor hun patiënten.
Die gedachte vormde de rode draad van zijn gesprek met Stephanie Tran, Go-To-Market professional bij OpenAI: hoe kan AI helpen om de groeiende druk op de zorg te verlichten en kwalitatieve zorg toegankelijk te houden voor meer mensen?
De vraag naar zorg groeit, terwijl veel organisaties kampen met personeelstekorten, oplopende werkdruk en langere wachttijden. Volgens Patrick ligt daar één van de grootste kansen voor AI. “De echte verandering ontstaat wanneer zorgprofessionals zich kunnen richten op de patiënt en AI de complexiteit en frictie op de achtergrond wegneemt.”
Philips gebruikt al jarenlang AI in gezondheidszorgtechnologie. Bijvoorbeeld in beeldvorming en monitoring, maar ook ondersteunende software: AI helpt zorgprofessionals door processen te automatiseren, sneller inzichten te krijgen en beter geïnformeerde beslissingen te nemen.
Volgens Patrick begint succesvolle innovatie niet bij technologie, maar bij een concreet probleem op de werkvloer. “De vraag is niet wat AI voor ons kan doen. De vraag is welk probleem we voor patiënten en zorgprofessionals kunnen oplossen.”
De vraag naar zorg groeit, terwijl veel organisaties kampen met personeelstekorten, oplopende werkdruk en langere wachttijden. Volgens Patrick ligt daar één van de grootste kansen voor AI. “De echte verandering ontstaat wanneer zorgprofessionals zich kunnen richten op de patiënt en AI de complexiteit en frictie op de achtergrond wegneemt.”
Een voorbeeld is SmartHeart, een AI-gestuurde oplossing voor hartonderzoeken met MRI. Het onderzoek van het hart is één van de meest complexe MRI-onderzoeken en vereist vaak ervaren zorgprofessionals om het onderzoek goed te plannen en uit te voeren.
Met SmartHeart wordt een groot deel van die planning geautomatiseerd. De oplossing kan standaard en geavanceerde beelden van het hart in minder dan 30 seconden plannen, waardoor workflows consistenter worden en de afhankelijkheid van gespecialiseerde expertise afneemt. Het aantal muiskliks vermindert van gemiddeld 128 naar slechts 3. Dat helpt zorginstellingen om MRI toegankelijker te maken voor meer patiënten met hartaandoeningen, terwijl zorgprofessionals worden ondersteund in hun dagelijkse werk.
Voor Patrick zijn dit de toepassingen waar AI zijn waarde bewijst: niet als doel op zich, maar als middel om zorg toegankelijker te maken.
Een voorbeeld is SmartHeart, een AI-gestuurde oplossing voor hartonderzoeken met MRI. Het onderzoek van het hart is één van de meest complexe MRI-onderzoeken en vereist vaak ervaren zorgprofessionals om het onderzoek goed te plannen en uit te voeren.
De impact van AI wordt steeds zichtbaarder in de dagelijkse praktijk. Uit de Future Health Index 2026, het jaarlijkse internationale onderzoek van Philips onder zorgprofessionals en patiënten, blijkt dat 71% van de zorgprofessionals verbeteringen ziet in workflows door AI. Daarnaast geeft 67% aan sneller beslissingen te kunnen nemen en zegt 50% dankzij AI meer patiënten te kunnen helpen.
Volgens Patrick laten die resultaten zien dat AI waarde toevoegt in de zorg. “De impact is nu al hier. We zien verbeteringen in productiviteit, besluitvorming en capaciteit.” Wanneer zorgprofessionals efficiënter kunnen werken, ontstaat ruimte om meer patiënten sneller te helpen.
De impact van AI wordt steeds zichtbaarder in de dagelijkse praktijk. Uit de Future Health Index 2026, het jaarlijkse internationale onderzoek van Philips onder zorgprofessionals en patiënten, blijkt dat 71% van de zorgprofessionals verbeteringen ziet in workflows door AI. Daarnaast geeft 67% aan sneller beslissingen te kunnen nemen en zegt 50% dankzij AI meer patiënten te kunnen helpen.
Nieuwe technologie kan alleen succesvol zijn wanneer zorgprofessionals en patiënten erop vertrouwen. Daarom benadrukte Patrick dat vertrouwen een van de belangrijkste voorwaarden is voor verdere toepassing van AI in de zorg. “Als zorgprofessionals AI niet vertrouwen, stopt het. Als patiënten niet begrijpen wat AI doet, stopt het.”
Dat blijkt ook uit cijfers van de FHI: 89% van de patiënten wereldwijd vindt dat zorgprofessionals toezicht moeten houden op alle AI-beslissingen, terwijl 86% van de zorgprofessionals vindt dat alle AI-output menselijke controle vereist. Van de zorgprofessionals vindt 90% dat er altijd een ‘human in the loop’ nodig is bij AI.
Volgens Patrick blijft menselijke controle daarom essentieel. De uiteindelijke beslissing ligt altijd bij de zorgprofessional. Transparantie, verantwoord gebruik van data en duidelijke governance spelen daarbij een belangrijke rol. Binnen Philips is ‘human in the loop’ een van de leidende principes voor de ontwikkeling en toepassing van AI.
Nieuwe technologie kan alleen succesvol zijn wanneer zorgprofessionals en patiënten erop vertrouwen. Daarom benadrukte Patrick dat vertrouwen een van de belangrijkste voorwaarden is voor verdere toepassing van AI in de zorg. “Als zorgprofessionals AI niet vertrouwen, stopt het. Als patiënten niet begrijpen wat AI doet, stopt het.”
Ook Stephanie Tran van OpenAI benadrukte dat AI moet bijdragen aan betere zorg voor meer mensen. Zij noemde Philips een voorbeeld van hoe organisaties AI op een verantwoorde manier kunnen opschalen en verwees daarbij naar de missie van Philips. “We support their mission to improve 2.5 billion lives per year by 2030. I’m excited to see how AI can help accelerate that impact.”Volgens Stephanie verschuift de discussie inmiddels van de vraag óf organisaties AI moeten inzetten naar de vraag hoe zij AI op een veilige, effectieve en verantwoorde manier kunnen integreren in hun dagelijkse werk.
Ook Stephanie Tran van OpenAI benadrukte dat AI moet bijdragen aan betere zorg voor meer mensen. Zij noemde Philips een voorbeeld van hoe organisaties AI op een verantwoorde manier kunnen opschalen en verwees daarbij naar de missie van Philips. “We support their mission to improve 2.5 billion lives per year by 2030. I’m excited to see how AI can help accelerate that impact.”Volgens Stephanie verschuift de discussie inmiddels van de vraag óf organisaties AI moeten inzetten naar de vraag hoe zij AI op een veilige, effectieve en verantwoorde manier kunnen integreren in hun dagelijkse werk.
Vooruitkijkend verwacht Patrick dat AI steeds meer onderdeel wordt van een geïntegreerd zorgsysteem waarin technologie, data en workflows naadloos samenwerken. Hij sloot de sessie af met een toekomstbeeld dat direct raakt aan de uitdagingen waar veel patiënten vandaag mee te maken hebben. “We kennen allemaal wel iemand die moet wachten op een scan. Stel je voor dat die wachtlijsten korter kunnen worden. Dat is wat AI voor ons kan betekenen.”
Vooruitkijkend verwacht Patrick dat AI steeds meer onderdeel wordt van een geïntegreerd zorgsysteem waarin technologie, data en workflows naadloos samenwerken. Hij sloot de sessie af met een toekomstbeeld dat direct raakt aan de uitdagingen waar veel patiënten vandaag mee te maken hebben. “We kennen allemaal wel iemand die moet wachten op een scan. Stel je voor dat die wachtlijsten korter kunnen worden. Dat is wat AI voor ons kan betekenen.”
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