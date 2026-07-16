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ED & Telegraaf: AI ondersteunt cardiologen van St. Antonius in de behandelkamer

jul 16, 2026 | 1 minuut leestijd

Beeldgestuurde therapie Artificial intelligence (AI) Cardiologie Diagnose en behandeling Nieuwsartikel

In het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein werd onlangs, onder toeziend oog van nationale en internationale media, zichtbaar hoe kunstmatige intelligentie artsen kan ondersteunen bij een van de meest complexe minimaal invasieve hartingrepen. Philips DeviceGuide helpt cardiologen om met meer vertrouwen door een kloppend hart te navigeren en een lekkende hartklep nauwkeurig te repareren. Tijdens het media event Philips Pulse Connect mochten internationale media deze procedure voor het eerst bijwonen.

ED & Telegraaf: AI ondersteunt cardiologen van St. Antonius in de behandelkamer

De combinatie van AI en klinische expertise helpt artsen complexe hartingrepen met meer vertrouwen uit te voeren, waardoor innovatieve zorg voor meer patiënten beschikbaar wordt. "Door AI in de procedure te integreren, geeft DeviceGuide artsen als het ware een extra paar ogen. Dat helpt hen om meer patiënten veilig en met vertrouwen te behandelen", aldus Dr. Atul Gupta, Chief Medical Officer Diagnosis & Treatment bij Philips.

Navigatie voor artsen

 

Tijdens de behandeling van een lekkende hartklep begeleiden cardiologen een klein hulpmiddel via een bloedvat naar het hart. Omdat het hart tijdens de ingreep blijft kloppen en de arts afhankelijk is van medische beelden, is het nauwkeurig positioneren van het hulpmiddel een complexe uitdaging. DeviceGuide ondersteunt daarbij door relevante beelden samen te brengen en realtime inzicht te geven in de positie en richting van het hulpmiddel. 

Martin Swaans, cardioloog in het St. Antonius, legt uit: "Vergelijk het met een navigatiesysteem in de auto: de arts ziet niet alleen waar het clipje zich bevindt, maar ook beter in welke richting het beweegt. Het maakt de hele ingreep voorspelbaarder. Het geeft artsen met minder ervaring vertrouwen dat ze deze ingreep ook kunnen doen."

ED & Telegraaf: AI ondersteunt cardiologen van St. Antonius in de behandelkamer

De visie in de praktijk

 

DeviceGuide laat zien hoe AI steeds vaker een ondersteunende rol krijgt in de behandelkamer. Om die visie in de praktijk te brengen, werkte Philips nauw samen met klinische partners zoals het St. Antonius Ziekenhuis en Edwards Lifesciences. Door technologische expertise te combineren met jarenlange ervaring in complexe hartinterventies, ontstond een oplossing die aansluit op de dagelijkse praktijk van zorgprofessionals.

Voor meer informatie

Marijn Brokx-Senior PR & Communications Manager Health Systems-
Marijn Brokx
Senior PR & Communications Manager Health Systems
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Ik begrijp het

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