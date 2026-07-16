ED & Telegraaf: AI ondersteunt cardiologen van St. Antonius in de behandelkamer

Navigatie voor artsen

Tijdens de behandeling van een lekkende hartklep begeleiden cardiologen een klein hulpmiddel via een bloedvat naar het hart. Omdat het hart tijdens de ingreep blijft kloppen en de arts afhankelijk is van medische beelden, is het nauwkeurig positioneren van het hulpmiddel een complexe uitdaging. DeviceGuide ondersteunt daarbij door relevante beelden samen te brengen en realtime inzicht te geven in de positie en richting van het hulpmiddel.



Martin Swaans, cardioloog in het St. Antonius, legt uit: "Vergelijk het met een navigatiesysteem in de auto: de arts ziet niet alleen waar het clipje zich bevindt, maar ook beter in welke richting het beweegt. Het maakt de hele ingreep voorspelbaarder. Het geeft artsen met minder ervaring vertrouwen dat ze deze ingreep ook kunnen doen."