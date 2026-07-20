Philips ontvangt FDA 510(k)-goedkeuring voor Elevate Plus op EPIQ Elite en Affiniti en introduceert nieuwe AI-mogelijkheden voor echografie binnen de algemene beeldvorming

jul 20, 2026 | 3 minuten leestijd
Philips heeft voor Elevate Plus in de Verenigde Staten wettelijke goedkeuring gekregen. Hiermee worden geavanceerde beeldvorming en een reeks AI- en automatiseringsmogelijkheden beschikbaar voor Philips EPIQ Elite en Affiniti, de toonaangevende echografiesystemen van Philips. Dankzij de CE-markering en FDA 510(k)-goedkeuring helpt Elevate Plus routinematige onderzoeken te standaardiseren en de noodzaak van herhaalde scans te verminderen. Hierdoor kunnen gebruikers sneller consistente echobeelden van hoge kwaliteit verkrijgen. Met deze innovatie versterkt Philips zijn leidende positie op het gebied van AI-ondersteunde echografie en ondersteunt het zorgteams bij het omgaan met een toenemende zorgvraag en aanhoudende personeelstekorten.
“Met Elevate Plus onderstrepen we onze inzet om AI-ondersteunde echografie verder te ontwikkelen, zodat zorgverleners patiënten meer consistente, efficiënte en betrouwbare echografiezorg kunnen bieden,” zegt Jie Xue, Chief Business Leader Precision Diagnosis bij Philips. “Door intelligente beeldvorming te combineren met AI-gestuurde workflowautomatisering binnen ons echografieportfolio, is Elevate Plus ontworpen om variatie te verminderen, routinematige onderzoeken te stroomlijnen en snellere, beter onderbouwde klinische besluitvorming te ondersteunen nu zorgteams te maken hebben met een toenemende zorgvraag.”
Het uitvoeren van abdominale metingen is vaak complex, tijdrovend en sterk afhankelijk van de gebruiker, wat kan leiden tot variatie tussen zorgverleners en zorgomgevingen.Auto Measure Abdomen, onderdeel van Elevate Plus, maakt gebruik van AI om routinematige meetstappen te automatiseren. Dit helpt de variatie tussen gebruikers te verminderen en aanzienlijke tijdsbesparingen te realiseren, wat vooral van belang is in omgevingen met hoge patiëntvolumes en tijdens dynamische onderzoeken. Zorgverleners kunnen met vertrouwen beslissingen nemen, aangezien de metingen een nauwkeurigheid van meer dan 93% behalen in vergelijking met handmatige metingen door klinische experts [1].
Het uitvoeren van abdominale metingen is vaak complex, tijdrovend en sterk afhankelijk van de gebruiker, wat kan leiden tot variatie tussen zorgverleners en zorgomgevingen.Auto Measure Abdomen, onderdeel van Elevate Plus, maakt gebruik van AI om routinematige meetstappen te automatiseren. Dit helpt de variatie tussen gebruikers te verminderen en aanzienlijke tijdsbesparingen te realiseren, wat vooral van belang is in omgevingen met hoge patiëntvolumes en tijdens dynamische onderzoeken. Zorgverleners kunnen met vertrouwen beslissingen nemen, aangezien de metingen een nauwkeurigheid van meer dan 93% behalen in vergelijking met handmatige metingen door klinische experts [1].
Elevate Plus betekent een grote stap vooruit voor onze echografieworkflow. Door belangrijke meettaken te automatiseren, kunnen onze echografisten de scantijd met maximaal 30% verkorten zonder concessies te doen aan de klinische nauwkeurigheid.
“Elevate Plus betekent een grote stap vooruit voor onze echografieworkflow. Door belangrijke meettaken te automatiseren, kunnen onze echografisten de scantijd met maximaal 30% verkorten zonder concessies te doen aan de klinische nauwkeurigheid,” zegt Gretchen Sammy, RDMS, RMSKS, Ultrasound Manager, bij Boston Medical Center. “Tijdens onze evaluatie werden de metingen consequent precies geplaatst waar wij die verwachtten, waardoor tijd werd bespaard zonder afbreuk te doen aan de nauwkeurigheid waarop wij vertrouwen.”
Koios AI-beslissingsondersteuning, die voorheen alleen buiten het echografiesysteem beschikbaar was, is nu geïntegreerd in de EPIQ Elite- en Affiniti-echografiesystemen. Hierdoor kunnen zorgverleners borstafwijkingen en schildkliernodules classificeren tijdens het onderzoek.Philips Ultrasound integreert met Koios BI-RADS, dat binnen minder dan twee seconden een interpretatie en beoordeling van het risico op maligniteit biedt. Daarnaast maakt het systeem gebruik van Koios TI-RADS-software om zorgverleners te ondersteunen bij het betrouwbaar classificeren van afwijkingen, gebaseerd op meer dan 350.000 pathologisch bevestigde casussen. Voorheen was Koios AI-beslissingsondersteuning uitsluitend compatibel met Philips-echografiebeelden die buiten het systeem werden beoordeeld. Daarbij bood het als unieke functionaliteit volledig geautomatiseerde rapportage met slimme meetinstrumenten (smart calipers).
Nieuwe verbeteringen in de beeldvorming zijn ontworpen om zorgverleners sneller tot betrouwbare inzichten te helpen komen, vooral bij complexe onderzoeken, door anatomische structuren en bloedstromen beter zichtbaar te maken. XRes Pro+ levert scherpere weefseldetails en duidelijkere afgrenzingen, wat bijdraagt aan consistente beeldvorming voor een breed scala aan patiënttypen. Super Res MVI Pro is ontwikkeld om de visualisatie van microvasculaire bloedstromen te verbeteren. Hierdoor krijgen zorgverleners duidelijker inzicht in de bloeddoorstroming, wat efficiënte onderzoeken ondersteunt en de noodzaak van herhaalde scans helpt te verminderen.
Nieuwe verbeteringen in de beeldvorming zijn ontworpen om zorgverleners sneller tot betrouwbare inzichten te helpen komen, vooral bij complexe onderzoeken, door anatomische structuren en bloedstromen beter zichtbaar te maken. XRes Pro+ levert scherpere weefseldetails en duidelijkere afgrenzingen, wat bijdraagt aan consistente beeldvorming voor een breed scala aan patiënttypen. Super Res MVI Pro is ontwikkeld om de visualisatie van microvasculaire bloedstromen te verbeteren. Hierdoor krijgen zorgverleners duidelijker inzicht in de bloeddoorstroming, wat efficiënte onderzoeken ondersteunt en de noodzaak van herhaalde scans helpt te verminderen.
FZorgorganisaties hebben behoefte aan echografiesystemen die kunnen meegroeien met veranderende zorgbehoeften. EPIQ Elite en Affiniti met Elevate Plus bieden langdurige waarde, met name omdat ze een modulair platform bieden, dat updates kan ontvangen. Zo is het ontworpen om de levensduur van systemen te verlengen. Updates op afstand en beveiligingsverbeteringen helpen de technologie actueel te houden met minimale verstoring van de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast ondersteunt ingebouwde telezorgfunctionaliteit een consistente werkwijze binnen zorgteams en tussen verschillende locaties.
“Door belangrijke meettaken met AI te automatiseren, heeft Elevate Plus de potentie om de scantijd aanzienlijk te verkorten met behoud van klinische nauwkeurigheid,” zegt Maria Cristina Chammas, directeur van de afdeling Echografie van het Hospital das Clínicas, Faculteit Geneeskunde van de Universiteit van São Paulo, Brazilië. “Dit kan bijdragen aan een efficiëntere workflow en het verminderen van repetitieve handmatige handelingen die vermoeidheid bij echografisten veroorzaken, terwijl het tegelijkertijd consistentere resultaten binnen ons team ondersteunt.”
Leer hier meer over Elevate Plus.
FZorgorganisaties hebben behoefte aan echografiesystemen die kunnen meegroeien met veranderende zorgbehoeften. EPIQ Elite en Affiniti met Elevate Plus bieden langdurige waarde, met name omdat ze een modulair platform bieden, dat updates kan ontvangen. Zo is het ontworpen om de levensduur van systemen te verlengen. Updates op afstand en beveiligingsverbeteringen helpen de technologie actueel te houden met minimale verstoring van de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast ondersteunt ingebouwde telezorgfunctionaliteit een consistente werkwijze binnen zorgteams en tussen verschillende locaties.
Bronnen [1] Resultaten gebaseerd op een retrospectieve data-analysestudie met gegevens van 150 proefpersonen, uitgevoerd met behulp van de MD.ai-annotatietool en drie klinische experts.
Bronnen
[1] Resultaten gebaseerd op een retrospectieve data-analysestudie met gegevens van 150 proefpersonen, uitgevoerd met behulp van de MD.ai-annotatietool en drie klinische experts.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.