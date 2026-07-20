Philips ontvangt FDA 510(k)-goedkeuring voor Elevate Plus op EPIQ Elite en Affiniti en introduceert nieuwe AI-mogelijkheden voor echografie binnen de algemene beeldvorming

Koninklijke Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een toonaangevend bedrijf op het gebied van gezondheidstechnologie. Het bedrijf richt zich op het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van mensen door middel van innovatie. De patiënt- en mensgerichte innovaties van Philips maken gebruik van geavanceerde technologie en diepgaande klinische en consumenteninzichten om persoonlijke gezondheidsoplossingen te bieden voor consumenten en technologie voor zorgverleners en hun patiënten in het ziekenhuis en thuis.



Philips is toonaangevend op het gebied van diagnostische beeldvorming, echografie, beeldgestuurde behandelingen, monitoring en IT-oplossingen, evenals op het gebied van persoonlijke gezondheid. Philips realiseerde in 2025 een omzet van 18 miljard euro, heeft wereldwijd ongeveer 64.300 werknemers en is actief in meer dan 100 landen. Het hoofdkantoor van Philips staat in Nederland. Nieuws over Philips is te vinden op ons nieuwscentrum: philips.nl/nieuws.