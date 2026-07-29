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Philips introduceert het Alturion-echografiesysteem met AI-gestuurde workflows voor klinische omgevingen met een hoog patiëntvolume

jul 29, 2026 | 2 minuten leestijd

Diagnose en behandeling Radiologie Artificial intelligence (AI) Persbericht

Philips introduceert het Alturion-echografiesysteem, met AI-gestuurde workflows die zijn ontwikkeld voor klinische omgevingen met hoge patiëntvolumes. Alturion is beschikbaar in de Verenigde Staten en Europa, na goedkeuring door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) via de 510(k)-procedure en CE-markering. Het systeem helpt zorgprofessionals efficiënter te werken, consistente resultaten te leveren en met vertrouwen klinische beslissingen te nemen.

Philips Alturion ultrasound system

Zorgorganisaties krijgen te maken met een toenemende zorgvraag en steeds complexere operationele processen. Echografieteams hebben daarom behoefte aan oplossingen die de efficiëntie verbeteren zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Met de introductie van Alturion breidt Philips zijn echografieportfolio uit door geavanceerde beeldvorming, AI-gestuurde workflows en een verbonden ecosysteem samen te brengen. Het systeem is ontworpen om onderzoeken te stroomlijnen en consistente resultaten te ondersteunen, ongeacht de gebruiker of klinische omgeving.

Bij Philips streven we ernaar technologie te ontwikkelen die aansluit op de realiteit van de moderne gezondheidszorg en zorgteams helpt effectiever te werken in steeds veeleisender klinische omgevingen. Alturion is met dat doel ontwikkeld en helpt zorgprofessionals hoogwaardige zorg te leveren met meer efficiëntie en vertrouwen.

- Jie Xue, Chief Business Leader Precision Diagnosis bij Philips

"Bij Philips streven we ernaar technologie te ontwikkelen die aansluit op de realiteit van de moderne gezondheidszorg en zorgteams helpt om effectiever te werken in steeds veeleisender klinische omgevingen", aldus Jie Xue, Chief Business Leader Precision Diagnosis bij Philips. "Alturion is met dat doel ontwikkeld en helpt zorgprofessionals hoogwaardige zorg te leveren met meer efficiëntie en vertrouwen."

Prestaties en gebruiksgemak in verschillende zorgomgevingen

 

Alturions krachtige architectuur voor gegevensverwerking ondersteunt snelle prestaties en heldere beeldvorming voor uiteenlopende patiënten en onderzoekstypen. Dankzij de 24-inchmonitor en het compacte ontwerp kan het systeem eenvoudig worden verplaatst van de afdeling naar het bed van de patiënt. Zo wordt de beschikbare ruimte optimaal benut. Gestroomlijnde, intuïtieve workflows helpen het aantal handmatige instellingen en de duur van onderzoeken te verminderen. Hierdoor kunnen zorgprofessionals grote patiëntvolumes beter kunnen opvangen. Tegelijkertijd ondersteunt de vertrouwde gebruikersinterface de operationele eenvoud en consistentie binnen zorgteams.

Alturion is het nieuwste echografiesysteem dat is uitgerust met Elevate Plus, met AI-gestuurde metingen voor abdominale echografie. AI-ondersteunde functionaliteiten zijn bedoeld om de beeldacquisitie te stroomlijnen, metingen te automatiseren en de reproduceerbaarheid te verbeteren. Door variatie te verminderen en tijd te besparen, kunnen deze functies bijdragen aan consistentere onderzoeken en de klinische besluitvorming ondersteunen.

Een verbonden echografie-ecosysteem

 

Alturion maakt deel uit van het verbonden echografie-ecosysteem van Philips en beschikt over dezelfde gebruikersinterface en uitwisselbare transducers die compatibel zijn met de EPIQ Elite- en Affiniti-systemen. Doordat echografisten dezelfde transducers op meerdere systemen kunnen gebruiken, kunnen zorgorganisaties training vereenvoudigen, de inwerkperiode verkorten en consistente workflows tussen afdelingen ondersteunen. Het volledige portfolio voor algemene beeldvorming met echografie van Philips is ontworpen met het oog op toekomstige upgrades en is compatibel met Collaboration Live, een tele-echografiefunctie waarmee meerdere gebruikers in realtime verbinding kunnen maken voor ondersteuning op afstand, training en consultatie.

Klik hier voor meer informatie over Alturion.

Beeldmateriaal

  • Philips Alturion ultrasound system -

    Philips Alturion ultrasound system

    0.2 MB -

Voor meer informatie

Marijn Brokx-Senior PR & Communications Manager Health Systems-
Marijn Brokx
Senior PR & Communications Manager Health Systems
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Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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