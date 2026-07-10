Van wetenschap naar impact: waarom innovatie een keten van vertalingen is

Innovatie organiseren voor impact

Diezelfde filosofie zie je terug in de manier waarop Betsabeh onderzoek binnen Philips organiseert.



Enerzijds zijn er de Breakthrough Innovation-programma’s, waarin onderzoekers, engineers, strategen en business leaders samenwerken aan een beperkt aantal langetermijninitiatieven met grote potentiële impact. Daarnaast zijn er Exploratory Innovation-programma’s, waarin teams in een vroeg stadium kritische aannames toetsen voordat grotere investeringen worden gedaan.



Hoewel beide programma’s verschillen in looptijd en omvang, delen ze dezelfde discipline. Beslissingen worden genomen op basis van vooraf vastgestelde mijlpalen. Investeringen worden gefaseerd vrijgegeven. En aan het begin van ieder project voeren teams een zogenoemde pre-mortem uit: een oefening waarin zij vooraf onderzoeken waardoor een project zou kunnen mislukken, zodat betere beslissingen kunnen worden genomen.



“The objective is not simply to create more ideas. It is to identify those ideas that are capable of making the full journey from science to broad impact”, legt ze uit.



Diezelfde gedachte vormde ook de basis voor een van Betsabehs eerste initiatieven als Head of Research: het Philips R&D Leader Forum. Ze zag dat verschillende onderzoeksteams vaak vergelijkbare uitdagingen oplosten zonder te weten dat collega’s elders in de organisatie al tegen dezelfde vragen waren aangelopen.



Tegenwoordig komen onderzoeksleiders uit heel Philips iedere vijf tot acht weken bijeen onder de Chatham House Rule om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Of zij nu werken aan MRI, patiëntmonitoring, mondzorg of AI, veel onderliggende vraagstukken blijken verrassend vergelijkbaar. Data, regelgeving, cybersecurity, kwaliteitssystemen, gebruiksvriendelijkheid en adoptie spelen overal een rol. Volgens Betsabeh versnelt innovatie wanneer kennis zich net zo vrij kan bewegen als technologie.