Philips introduceert SmartIQ om de balans tussen beeldkwaliteit en stralingsdosis bij coronaire procedures te optimaliseren

aug 13, 2026 | 3 minuten leestijd
Philips introduceert SmartIQ: een baanbrekende technologie voor coronaire beeldvorming voor zijn Azurion-platform voor beeldgeleide therapie. SmartIQ is ontwikkeld in samenwerking met toonaangevende cardiovasculaire centra en ontworpen om een van de meest fundamentele uitdagingen binnen het vakgebied aan te pakken: de balans tussen beeldkwaliteit en stralingsblootstelling voor patiënten en zorgprofessionals. De technologie is bedoeld om clinici te ondersteunen met uitzonderlijke beeldkwaliteit, zodat zij precies kunnen zien wat nodig is, terwijl tegelijkertijd de zekerheid wordt geboden dat de röntgendosis en contrastniveaus optimaal zijn afgestemd.
Met deze nieuwe beeldvormingstechnologie kunnen we de stralingsdosis aanzienlijk verlagen en tegelijkertijd een nog betere beeldkwaliteit realiseren. Dat is een win-winsituatie.
Voortbouwend op Philips’ sterke staat van dienst op het gebied van evidence generation, werd onlangs de eerste geblindeerde klinische pilotstudie naar SmartIQ gepubliceerd in het Journal of the Society for Cardiovascular Angiography & Interventions. De studie suggereert dat het algoritme hoger scoorde op beeldkwaliteit en in de grote meerderheid van de geblindeerde vergelijkingen de voorkeur kreeg, terwijl de stralings- en contrastdosis gelijk bleef of verder werd verlaagd.
De technologie bouwt voort op Philips’ toonaangevende ClarityIQ-platform, dat eerder in verband is gebracht met reducties in stralingsblootstelling van 23% tot 83%, afhankelijk van het klinische toepassingsgebied [3]. Tegelijkertijd wordt, als verdere versterking van Philips’ inspanningen op het gebied van evidence generation, in de lopende RADIQAL-studie onderzocht wat de impact van SmartIQ is op de stralingsdosis ten opzichte van ClarityIQ, met behoud van de procedurele prestaties. De studie heeft recent 60% van de totale inclusie bereikt en de inclusie op Europese locaties afgerond, wat een belangrijke mijlpaal markeert. De definitieve afronding van de studie en de resultaten worden op een later moment verwacht.
SmartIQ vertegenwoordigt de volgende stap in beeldkwaliteit en dosisbeheer voor coronaire beeldvorming. De technologie omvat een ultra-laagdosisprotocol voor coronaire procedures dat gebruikmaakt van ruim 50% minder röntgenstraling in vergelijking met de laagste dosisinstellingen die beschikbaar zijn binnen Philips ClarityIQ [1]. Deze instelling is bedoeld om, afhankelijk van het systeem en de klinische omstandigheden, coronaire cine-opnames mogelijk te maken op fluoroscopische dosisniveaus [4].
“Te lang moesten clinici tijdens coronaire procedures kiezen tussen beeldkwaliteit en stralingsdosis,” zegt Mark Stoffels, Business Leader Image-Guided Therapy Systems bij Philips. “Met onze baanbrekende SmartIQ-technologie geloven we dat deze afweging niet langer bepalend hoeft te zijn voor coronaire beeldvorming. Dit is geen incrementele stap vooruit, maar een van Philips’ meest ambitieuze innovaties tot nu toe om clinici te helpen precies te zien wat nodig is, terwijl tegelijkertijd wordt gestreefd naar verdere vermindering van blootstelling voor patiënten en klinische teams.”
Beeldkwaliteit vormt de basis van elke beslissing die we nemen in het cathlab. SmartIQ heeft ons echt verrast. De technologie levert de helderheid die we nodig hebben bij zeer lage stralingsdosisniveaus.
SmartIQ is het nieuwste voorbeeld van Philips’ langetermijninzet om stralingsblootstelling binnen beeldgeleide therapie te verminderen. Samen met innovaties zoals DoseAware, LumiGuide en EchoNavigator weerspiegelt het een systeembrede aanpak die is ontworpen om clinici te helpen de benodigde beeldkwaliteit te realiseren, terwijl tegelijkertijd wordt gestreefd naar verdere vermindering van stralingsblootstelling voor patiënten en zorgprofessionals.
SmartIQ heeft een CE-markering en is beschikbaar in Europa en geselecteerde markten voor zowel nieuwe als bestaande Azurion-systemen. De technologie is nog niet goedgekeurd voor gebruik in de Verenigde Staten.
Bronnen [1] Vergeleken met de lage ClarityIQ-instelling op Azurion-systemen specificeren SmartIQ ultra-low left coronary 15 fps cine-opnames gemiddelde reducties in referentie-luchtkerma van 58% op Azurion M12 en 62% op Azurion M20 over alle beeldveldgroottes, zoals vermeld in de gebruiksinstructies (IFU).
[2] Assar et al., Exploring a Novel Processing Algorithm to Improve Image Quality and Reduce X-Ray and Contrast Dose for Coronary Angiography: A Blinded Pilot Study. Journal of the Society for Cardiovascular Angiography & Interventions, 2026, 105343.
[3] In 37 afzonderlijke vergelijkende studies werd Philips ClarityIQ in verband gebracht met vermindering van de stralingsblootstelling van patiënten. De resultaten van de toepassing van dosisreductietechnieken variëren afhankelijk van de klinische toepassing, patiëntgrootte, anatomische locatie en klinische praktijk. De interventieradioloog dient, indien nodig ondersteund door een fysicus, voor elke specifieke klinische toepassing de juiste instellingen te bepalen. Zie website: https://www.philips.com/clinicallyproven
[4] Het potentieel van SmartIQ voor verlaging van de stralingsdosis wordt momenteel onderzocht in de RADIQAL-studie. De RADIQAL-studie is een multicenter gerandomiseerde klinische studie die de impact van SmartIQ op de stralingsdosis beoordeelt ten opzichte van de huidige ClarityIQ-technologie, met behoud van de procedurele prestaties. Dit omvat een vergelijking met de limiet voor de referentie-luchtkermasnelheid bij fluoroscopie van <88 mGy/min, zoals vastgelegd in FDA 21CFR1020.32 en de internationale norm IEC 60601-2-54. Meer informatie over RADIQAL is beschikbaar via https://clinicaltrials.gov/study/NCT06944509.
Bronnen
[1] Vergeleken met de lage ClarityIQ-instelling op Azurion-systemen specificeren SmartIQ ultra-low left coronary 15 fps cine-opnames gemiddelde reducties in referentie-luchtkerma van 58% op Azurion M12 en 62% op Azurion M20 over alle beeldveldgroottes, zoals vermeld in de gebruiksinstructies (IFU).
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