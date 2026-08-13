Philips introduceert SmartIQ om de balans tussen beeldkwaliteit en stralingsdosis bij coronaire procedures te optimaliseren

Koninklijke Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een toonaangevend bedrijf op het gebied van gezondheidstechnologie. Het bedrijf richt zich op het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van mensen door middel van innovatie. De patiënt- en mensgerichte innovaties van Philips maken gebruik van geavanceerde technologie en diepgaande klinische en consumenteninzichten om persoonlijke gezondheidsoplossingen te bieden voor consumenten en technologie voor zorgverleners en hun patiënten in het ziekenhuis en thuis.



Het hoofdkantoor van Philips is gevestigd in Nederland. Het bedrijf is marktleider op het gebied van beeldgestuurde therapie, diagnostische beeldvorming, echografie, patiëntmonitoring, IT-oplossingen en persoonlijke gezondheid. In 2025 realiseerde Philips een omzet van circa €18 miljard en telde het bedrijf ongeveer 63.700 medewerkers. Philips is met zijn producten en diensten actief in meer dan 100 landen. Meer informatie over Philips is te vinden op: philips.nl/nieuws.