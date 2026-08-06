Philips introduceert de nieuwe Bridge Plus Occlusion Balloon om zeldzame maar levensbedreigende scheuren in de superieure vena cava (SVC) tijdens het verwijderen van elektroden te helpen overbruggen en stabiliseren

aug 06, 2026 | 4 minuten leestijd
Philips lanceert de Bridge Plus Occlusion Balloon. Deze ballon is ontworpen om elektrofysiologieteams te helpen bloedingen snel onder controle te krijgen bij zeldzame maar levensbedreigende scheuren in de superieure vena cava (SVC) tijdens transveneuze elektrode-extractieprocedures (TLE). Voortbouwend op technologie die in meer dan 50.000 ingrepen is gebruikt [5*], stelt Bridge Plus elektrofysiologieteams in staat om binnen enkele minuten te reageren – waardoor patiënten worden gestabiliseerd en cruciale tijd wordt gewonnen voor chirurgische reparatie [2-4].
Elektrode-extractieprocedures worden vaak uitgevoerd om elektroden te verwijderen uit implanteerbare elektronische hartapparaten (CIED’s), zoals pacemakers of defibrillatoren, vanwege beschadigde, geïnfecteerde of slecht functionerende elektroden. Hoewel er aanwijzingen zijn dat elektrode-extractie veilig kan worden toegepast [7,8], kunnen scheuren in de superieure vena cava (SVC) – die in minder dan 0,5% van de gevallen voorkomen [1] – zonder onmiddellijke ingreep snel fataal worden.
Bridge Plus is ontworpen om bloedvaten tijdelijk af te sluiten, waardoor de bloeding wordt gestelpt en patiënten in noodsituaties worden gestabiliseerd. De ballon kan in minder dan twee minuten worden ingezet [2], tot 90% van het bloedverlies tegengaan [3] en gedurende ten minste 30 minuten een voldoende hemostase handhaven [4]. Dit geeft artsen cruciale tijd om patiënten te stabiliseren en zich voor te bereiden op een chirurgische ingreep.
“Het waarborgen van de veiligheid van de procedure is een topprioriteit voor elektrofysiologieteams”, aldus Stacy Beske, Business Leader Image-Guided Therapy Devices bij Philips. “Bridge Plus bouwt voort op beproefde technologie om artsen te helpen zich voor te bereiden op zeldzame scheuren in de superieure vena cava en snel ingrijpen om de situatie onder controle te krijgen en de patiënt te stabiliseren en de overgang naar een operatie te maken.”
Klinisch onderzoek onderstreept het belang van een goede voorbereiding op dit noodscenario; uit studies blijkt namelijk dat de overlevingskansen bij scheuren in de superieure vena cava (SVC) zijn gestegen van 56,9% naar 88,2% wanneer tijdens de ingreep een occlusieballon bij de hand was [6, 7].
Het feit dat er een occlusieballon paraat staat, kan de reactietijd aanzienlijk verkorten wanneer elke seconde telt. Deze technologie kan teams helpen zich voor te bereiden op deze zeldzame maar ernstige voorvallen en bijdragen aan veiligere procedures voor het verwijderen van elektroden.
“Hoewel scheuren in de superieure vena cava zeldzaam zijn, behoren ze tot de ernstigste noodsituaties die zich tijdens het verwijderen van elektroden kunnen voordoen”, aldus dr. Thomas Callahan, elektrofysioloog bij de Cleveland Clinic, die deze technologie heeft onderzocht***. “Als er een occlusieballon paraat staat, kan dat de reactietijd aanzienlijk verkorten wanneer elke seconde telt. Deze technologie kan teams helpen zich voor te bereiden op deze zeldzame maar ernstige voorvallen en bijdragen aan veiligere procedures voor het verwijderen van elektroden.”
Het gebruik van een preventieve ballonset biedt extra voordelen tijdens TLE-procedures, waaronder een op de patiënt afgestemde voorbereiding van de ballon en de mogelijkheid om Bridge Plus ook zonder fluoroscopie in te zetten.
Bridge Plus is een flexibele occlusieballon voor lage druk met röntgencontrastmarkeringen, ontworpen voor nauwkeurige plaatsing en geschikt voor uiteenlopende anatomieën [9]. Het hulpmiddel breidt het portfolio van Philips uit met oplossingen voor leadmanagement, ter ondersteuning van veilige en effectieve verwijderingsprocedures.
De Bridge Plus Occlusion Balloon is nu in de Verenigde Staten op de markt verkrijgbaar; de internationale beschikbaarheid wordt later in 2026 verwacht, afhankelijk van de goedkeuringen per land. Het product zal ook te zien zijn op de Heart Rhythm Society (HRS) 2026, die van 24 tot en met 26 april plaatsvindt in Chicago, Illinois.
Ga voor meer informatie naar de productpagina van de Philips Bridge Plus Occlusion Balloon.
Bronnen * Behandelingen uitgevoerd in de Verenigde Staten sinds de introductie van Bridge in 2016.
** Bij gebruik van de Bridge-ballon versus wanneer geen Bridge-ballon wordt gebruikt.
*** Dr. Callahan meldt dat hij adviesvergoedingen ontvangt van Philips North America LLC voor opleidings- en voorlichtingsdiensten.
[1] Azarrafiy, Ryan et al. “Endovascular Occlusion Balloon for Treatment of Superior Vena Cava Tears During Transvenous Lead Extraction: A Multiyear Analysis and an Update to Best Practice Protocol.” Circulation. Arrhythmia and electrophysiology vol. 12,8 (2019): e007266. doi:10.1161/CIRCEP.119.007266.
[2] Document in dossier D002023609_A_Bridge M&M Marketing Claims Test Report. De gemiddelde tijd voor plaatsing van de commerciële Bridge was 74,33 seconden (n=6) en voor Bridge Plus 58,33 seconden (n=6).
[3] Document in dossier, D027561 Rapport over bloedverliesclaims voor Bridge-project 1338 – Wanneer ingezet, vermindert de Bridge-occlusieballon het bloedverlies bij een scheur in de superieure vena cava (SVC) met gemiddeld 89,7% (α=0,10) in een diermodel.
[4] Document in dossier, D026197 & dierstudie - NGX028-IS17 - Bij alle dieren werden biologische parameters gemeten gedurende maximaal 45 minuten tijdens de occlusie en 15 minuten na het inbrengen van het hulpmiddel.
[5] Document in dossier. LT-002760 Bridge-verkoopklanten ruwe gegevens.
[6] Bruce L. Wilkoff, MD, FHRS, Roger G. Carrillo, MD, MBA, FHRS, Ryan Azarrafiy, BA, Darren C. Tsang, BS, Thomas A. Boyle, BS. Een compliant endovasculaire ballon vermindert de mortaliteit van scheuren in de superieure vena cava tijdens transveneuze elektrode-extracties.
[7] Wazni 0, Epstein LM,
Bronnen
* Behandelingen uitgevoerd in de Verenigde Staten sinds de introductie van Bridge in 2016.
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