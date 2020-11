Een scheermesje is de meest gebruikte tool om het lichaam te scheren, maar is niet persé de beste voor je huid omdat deze snijwondjes en een ge ï rriteerde huid kan veroorzaken. De mesjes komen namelijk soms direct in contact met de huid. Een bodygroomer, ook wel lichaamstrimmer, bodytrimmer of body shaver genoemd, is speciaal ontworpen voor je lichaam omdat de snijelementen niet direct in contact komen met de huid. Bovendien hebben de Philips bodygroomers afgeronde uiteinden en een hypoallergeen scheerblad om je huid extra te beschermen tijdens het scheren.