Philips 5500 LatteGo

LatteGo maakt zijdezacht melkschuim voor heerlijke romige koffies dankzij onze cyclonische opschuimtechnologie – zelfs bij plantaardige melk. Met slechts twee onderdelen​ is ons melksysteem het snelst schoon te maken melksysteem* – in minder dan 10 seconden. Het systeem kan in de vaatwasmachine of onder de kraan.