Voor de verlengde garantie maken we onderscheid tussen de volgende productseries: Om in aanmerking te komen voor onze verlengde garantie, moet de registratie binnen 3 maanden na aankoop zijn voltooid. Klik vóór de registratie hier om te controleren of de garantie van toepassing is op uw land.

Philips Xperion 6000 LED-werklampen: 3 jaar garantie (2 jaar standaard + 1 jaar verlengd)

Achtergrondinformatie

Definitie van defecte producten : producten worden alleen als defect erkend als er een ontwikkelings-, ontwerp- of productiefout wordt vastgesteld via een technische analyse van het onderdeel in een vestiging of geautoriseerd servicecentrum van Lumileds.

Proces voor consumenten om te profiteren van deze verlengde garantie

We vragen klanten om defecte producten ter analyse naar Philips-verlichting voor auto's/Lumileds te sturen. We accepteren geen klachten met betrekking tot producten die zijn gemanipuleerd (bijv. doorgesneden kabels), aangepast of vervalst, of die duidelijke tekenen van misbruik vertonen.