Intense Pulsed Light

Afgeleid van professionele salons, gekozen door meer dan 4,5M vrouwen

Philips Lumea IPL is ontwikkeld in samenwerking met deskundige wetenschappers en dermatologen, en getest door meer dan 3000 vrouwen. Vandaag de dag kiezen meer dan 500.000 consumenten in Europa elk jaar voor Lumea.