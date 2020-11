Automatische krultang

Voor welke krullen ga je vandaag?



De Philips StyleCare Automatic is uitgerust met 3 temperatuurstanden (170-190-210°C) en 3 tijdinstellingen (8-10-12 sec.), hiermee kun je alle soorten krullen verkrijgen, van losse krullen tot strak gedraaid. Bovendien kun je de krulrichting instellen, links of rechts (voor symmetrische styling) of afwisselend voor een natuurlijk effect. Elke dag kun je er anders uitzien. Je haar krullen was nog nooit zo eenvoudig!