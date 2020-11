Annuleren binnen 14 dagen:

Je kunt je Try&Buy abonnement binnen 14 dagen na ontvangst van je product gratis annuleren. Ga naar Mijn Account en klik op “Mijn abonnement annuleren” of neem contact op met onze klantenservice om je retour aan te melden. Je ontvangt vervolgens instructies via email om je product gratis te retourneren via een afleverpunt. Wanneer we het product terug hebben ontvangen, krijg je per email een bevestiging en regelen we de terugbetaling.

Let op: je mag het product niet hebben gebruikt anders dan voor het testen van de werking van het product. Indien je het product toch anderszins hebt gebruikt, mag Philips 1 maandtermijn in rekening brengen.



Annuleren van je Try&Buy abonnement op elk moment:

Afhankelijk van je abonnement kun je op elk moment annuleren. Sommige abonnementsvormen kennen een vaste looptijd waarbinnen je niet kunt annuleren, dit is duidelijk vermeld bij de abonnementsvorm die je kiest. Wil je je abonnement annuleren en is dat mogelijk binnen je abonnementsvorm, meld je dan aan bij Mijn Account en klik op 'Mijn abonnement annuleren'. Je ontvangt instructies om je product gratis te retourneren via een afleverpunt. Wanneer we het product retour hebben ontvangen, wordt de annulering definitief. Alle verdere betalingen zullen worden stopgezet.



Let op: je product dient minimaal 2 werkdagen voor de aanvang van een nieuwe maand binnen te zijn, anders kunnen we het stopzetten van de overeenkomst niet op tijd verwerken, en zijn we genoodzaakt nog een extra maand in rekening te brengen.