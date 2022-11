Hoe geven we reviews weer en zorgen we voor authentieke inhoud? Alle reviews die worden ingediend via e-mails van Philips, de website van Philips of het producttesterprogramma doorlopen een moderatieproces. Het moderatieproces wordt beheerd door de externe partij Bazaarvoice. Bazaarvoice modereert reviews wanneer klanten ze indienen om te garanderen dat ze voldoen aan de authenticiteitsstandaarden, inhoud over het merk bevatten en geen regels schenden (zoals het bevatten van godslastering of spam). Positief, neutraal of negatief, we zullen uw review altijd publiceren als deze voldoet aan de Bazaarvoice-richtlijnen voor moderatie en authenticiteit. Het authenticiteitsbeleid van Bazaarvoice heeft drie hoofdcriteria waaraan moet worden voldaan voor authentieke inhoud die op de websites van Bazaarvoice-klanten wordt weergegeven: Geen fraude en spam: er worden commercieel redelijke inspanningen gedaan om te voorkomen dat frauduleuze inhoud wordt ingediend vanuit elke inzendingsbron. Dit kan leiden tot ontwrichtend of 'troll'-gedrag, commerciële boodschappen, geautomatiseerde inzendingen (bijv. bots en scripts), ongeoorloofde of vernederende inhoud van de concurrent van een klant, en zelfpromotie.​

