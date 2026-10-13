Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Philips Soundbar
Beter, dieper geluid voor alle entertainment.
Beter geluid voor alle entertainment.
De perfecte combinatie
Maak de Ambilight TV compleet met een bijpassende Soundbar
Wil je je woonkamer omtoveren tot een bioscoop? Dan is Ambilight TV + Philips Soundbar de combinatie die je nodig hebt.
Dolby Atmos plaatst elk detail nauwkeurig in de ruimte rondom en boven u, zodat u midden in de actie zit.
Transformeer films, muziek of games met levensechte geluiden boven, naast en achter u dankzij DTS® Virtual:X.
De Philips-soundbars zijn ontworpen als aanvulling op het slanke design en de authentieke materialen van uw Ambilight TV.
Connectiviteit
Met Spotify Connect en Apple AirPlay kun je rechtstreeks streamen vanaf je favoriete services en dankzij de hulp van Google Assistant, Siri en Alexa hoef je nooit meer een vinger op te tillen.
"Is er een jungle in mijn woonkamer of is mijn woonkamer een jungle?" Schrik niet als u uzelf deze en andere onwaarschijnlijke vragen stelt zodra de Ambilight TV is ingesteld.
Oké, u kunt het grasveld misschien niet echt ruiken, maar met de Ambilight TV voelt elke wedstrijd levensecht.
Of u nu over een neonparcours racet, vampiers uitroeit of op een mythische missie gaat om de mensheid te redden, met de Ambilight TV voelt het allemaal nog intenser en epischer.
Geniet van slimme, voor meerdere kamers geschikte draadloze luidsprekers met Wi-Fi. Ontdek de elegante draagbare Bluetooth-luidsprekers en w...
Ontdek sportieve modellen voor een actieve levensstijl, slanke true wireless-oordopjes of premium Fidelio-koptelefoons, zowel draadloos als ...
Luister naar je favoriete muziek met hifi-stereosystemen, Bluetooth-luidsprekers, CD-spelers, radio's en klokradio's van Philips home audio.
Krijg hulp met uw product, vind handleidingen, leer de beste tips en trucs en los problemen op