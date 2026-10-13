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De beste metgezel van de Ambilight-TV

Philips-Soundbars en geluid voor thuis

De beste metgezel van de Ambilight-TV

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Philips Soundbar

Laag profiel. Kamervullend geluid.

Dolby Atmos-soundbars
Dolby Atmos-soundbars
Deze superslanke soundbar vult de ruimte zonder deze over te nemen.
Dolby Audio-soundbars

Dolby Audio-soundbars

Beter, dieper geluid voor alle entertainment.

Essential-soundbars

Essential-soundbars

Beter geluid voor alle entertainment.

Meer tonen
Maak van je woonkamer een thuisbioscoop

De perfecte combinatie

Maak de Ambilight TV compleet met een bijpassende Soundbar

Wil je je woonkamer omtoveren tot een bioscoop? Dan is Ambilight TV + Philips Soundbar de combinatie die je nodig hebt.

Meer informatie over Ambilight TV

U, in het midden

Dolby Atmos plaatst elk detail nauwkeurig in de ruimte rondom en boven u, zodat u midden in de actie zit.

Dolby Atmos-technologie
DTS X verticale technologie

Gemakkelijk uit te breiden

Transformeer films, muziek of games met levensechte geluiden boven, naast en achter u dankzij DTS® Virtual:X.

Gemaakt voor Ambilight TV

De Philips-soundbars zijn ontworpen als aanvulling op het slanke design en de authentieke materialen van uw Ambilight TV.

Past perfect bij Philips Ambilight-TV's
De Soundbar verbinden met je mobiele telefoon

Connectiviteit

Optimale aansluiting

Met Spotify Connect en Apple AirPlay kun je rechtstreeks streamen vanaf je favoriete services en dankzij de hulp van Google Assistant, Siri en Alexa hoef je nooit meer een vinger op te tillen.

  • Films voelen groter aan

    "Is er een jungle in mijn woonkamer of is mijn woonkamer een jungle?" Schrik niet als u uzelf deze en andere onwaarschijnlijke vragen stelt zodra de Ambilight TV is ingesteld.

  • Sport komt dichterbij

    Oké, u kunt het grasveld misschien niet echt ruiken, maar met de Ambilight TV voelt elke wedstrijd levensecht.

  • Games worden realistischer

    Of u nu over een neonparcours racet, vampiers uitroeit of op een mythische missie gaat om de mensheid te redden, met de Ambilight TV voelt het allemaal nog intenser en epischer.

Voor iOS en Android

App 'Philips Entertainment'

Ondersteunt de bediening van geselecteerde modellen Philips Bluetooth-luidsprekers, soundbars, party-luidsprekers, microsystemen, CD soundmachine-apparaten en draagbare radio’s.

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App 'Philips Entertainment'

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