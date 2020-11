Philips Sonicare-opzetborstels



Geniet van het volledige vermogen van je Philips Sonicare elektrische tandenborstel met een Sonicare opzetborstel. Omdat elke glimlach uniek is, hebben we opzetborstels waarmee je je kunt richten op je persoonlijke doelen voor mondhygiëne: van tandplakverwijdering of gezond tandvlees tot wittere tanden. Het maakt niet uit welke Philips Sonicare elektrische tandenborstel je gebruikt, je hoeft alleen maar de opzetborstel te kiezen die het beste bij je past.