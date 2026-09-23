Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
QD OLED levert levendige, levensechte kleuren, perf...
Een nieuwe definitie van workflowproductiviteit
Ontdek hoe Philips-monitoren het energieverbruik verlagen en efficiënter omgaan met materialen dankzij technologieën zoals PowerSensor, LightSensor en energie-efficiëntieklasse A.
Een nieuwe definitie van workflowproductiviteit
Innovatie in elke pixel
Wat maakt Philips-monitoren anders?
Philips-monitoren bieden levendige beelden, slimme functies en een strak design – perfect voor zowel werk als thuis. Geniet elke dag van topprestaties, gebruiksgemak en haarscherpe beeldkwaliteit.
Philips-monitoren spelen in op de behoeften van de dynamische, veelzijdige professionals van vandaag met een breed scala aan innovatieve oplossingen. Ze zijn ontworpen om de productiviteit te maximaliseren, natuurgetrouwe beelden te leveren, het welzijn te verbeteren en het milieu te beschermen.
Het Philips-monitorenassortiment voor thuisgebruik biedt gebruikers een rijke en veelzijdige keuze aan beeldschermen, geïnspireerd door de levendige en diverse levensstijlen van vandaag.
Evnia is vooruitstrevend en inventief. Met onze baanbrekende en inclusieve aanpak streven we ernaar een moderne sfeer te creëren binnen de gamingwereld, terwijl we tegelijkertijd de expertise en kracht van het merk Philips benutten.
Geoptimaliseerd voor mkb-ondernemingen. Ontworpen voor succes
TCO Certified Edge
Kies voor TCO Certified Philips-monitoren voor innovatie, prestaties en duurzaamheid. Ontworpen voor iedereen die waarde hecht aan kwaliteit én een lagere impact op het milieu.
De Philips-monitor voor videoconferencing biedt alles wat u nodig hebt voor videogesprekken in één complete oplossing. Met de ingebouwde webcam, microfoon en luidsprekers bent u direct klaar voor beeld en geluid.
Werk eenvoudiger en productiever met Philips USB-C-monitoren met docking. Eén kabel is alles wat u nodig hebt om uw laptop aan te sluiten én op te laden, zodat u geen extra voedingsadapters nodig hebt.
Geniet van levendige, natuurgetrouwe kleuren, perfect zwart en vloeiende bewegingen met Philips OLED- en QD-OLED-monitoren. Ontworpen voor uitzonderlijke beeldkwaliteit en een meeslepende kijkervaring.
Krijg hulp met uw product, vind handleidingen, leer de beste tips en trucs en los problemen op