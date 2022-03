Authenticiteitscontrole

Vervalste Philips-lampen zijn steeds vaker verkrijgbaar via online en offline distributiekanalen. Deze namaaklampen zijn slechte imitaties van inferieure kwaliteit en met ondermaatse veiligheidsnormen. Namaaklampen kunnen veel problemen veroorzaken. Ze kunnen bijvoorbeeld onstabiel zijn, uit gaan of het tegemoetkomend verkeer verblinden, waardoor uw leven ernstig in gevaar wordt gebracht. Het kopen, verkopen of in bezit zijn van vervalste producten kan ook illegaal zijn in uw land.

Om onze klanten en alle consumenten te beschermen tegen vervalste Philips-verlichtingsproducten, hebben we een proactieve oplossing ontwikkeld met behulp van unieke, geavanceerde technologie.

Om de authenticiteit van Philips-producten te garanderen, is het ons beleid om al onze producten te verkopen in authentiek gedrukte dozen met onze Philips-bedrijfsidentiteit. We willen onze klanten beschermen tegen slechte imitaties van inferieure kwaliteit die hun voertuig kunnen beschadigen of persoonlijk letsel kunnen veroorzaken.