De garantie dekt geen gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot verlies van gegevens of verlies van inkomen), noch vergoeding voor activiteiten uitgevoerd door uzelf, zoals regelmatig onderhoud, het installeren van firmware-updates of het opslaan of herstellen van gegevens.



De garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:



- Het bewijs van aankoop is gewijzigd of onleesbaar gemaakt.

- Het modelnummer, serienummer of de productiedatumcode op het product is veranderd, verwijderd of onleesbaar gemaakt.

- Het product is door een niet-erkend bedrijf of persoon gerepareerd of aangepast.

- Het gebrek is het gevolg van gebruik buiten het beoogde doel.

- Het defect is veroorzaakt door misbruik van het product of door het gebruik van het product in omgevingsomstandigheden die niet in overeenstemming zijn met de gebruikershandleiding van het product.

- Het defect wordt veroorzaakt door het aansluiten van randapparatuur, extra apparatuur o andere accessoires dan die worden aanbevolen in de gebruikershandleiding.

- Het apparaat is beschadigd door dieren, bliksem, te hoog voltage, brand, natuurramp, transport of water (tenzij in de gebruikershandleiding uitdrukkelijk staat dat het product kan worden afgespoeld).

- Normale slijtage, of vervanging van door hun aard slijtagegevoelige onderdelen (bijv. stofzuigerzakken of filterpatronen).

- Het product werkt niet naar behoren omdat het oorspronkelijk niet is ontworpen, vervaardigd of goedgekeurd voor gebruik in het land waar u het product gebruikt. Dit kan zich voordoen wanneer u het product hebt geïmporteerd.

- Het product functioneert niet goed als gevolg van problemen met toegang tot of verbinding met serviceproviders, zoals onderbrekingen in de netwerktoegang (bijv. TV-kabel, satelliet of internet), storingen aan de kant van de abonnee, een storing van het lokale netwerk (bekabeling, bestandsserver, de lijn van de gebruiker) en storingen in het hoogspanningsnet (interferentie, scrambling, storingen of een slechte kwaliteit van het netwerk).