De garantieperiode begint op de datum van aankoop zoals vermeld op uw bewijs van aankoop en loopt af aan het einde van de periode zoals vermeld in het gedeelte "garantieperiode" hieronder.

Indien ondersteuning is vereist maar u uw bewijs van aankoop kwijt bent of de verkoper onbekend is bij Philips (bijvoorbeeld een verkoper op een online veilingsite), dan wordt de garantieperiode geacht te zijn begonnen drie maanden vanaf de fabricagedatum vermeld op het product of afgeleid van het serienummer. Indien ondersteuning is vereist voor een product zonder productiedatum en zonder serienummer op het product, dan is een geldig bewijs van aankoop vereist.

Wanneer een reparatie niet mogelijk of rendabel is, kan Philips het product vervangen door een nieuw of gereviseerd product met vergelijkbare functionaliteit. Na een reparatie, firmware-upgrade of vervanging blijft de garantieperiode vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop van kracht.