Roestvrijstalen mesjes en instelbare kam, trimt haar tot 3-11 mm

De geïntegreerde trimmer en instelbare kam met 5 lengte-instellingen is ontworpen met meer vermogen en is geschikt voor zelfs het dikste haar. De stalen mesjes van de trimmer schuiven licht tegen elkaar en slijpen zichzelf tijdens het trimmen zodat ze extra scherp en effectief blijven. De mesjes hebben afgeronde uiteinden voor een zacht contact met de huid om krassen te voorkomen. Om uw gewenste haarlengte te houden of voor een natuurlijke look stelt u de kam in op een lengte van 3 tot 11 mm. U kunt de andere kant van het scheersysteem gebruiken voor een gladder resultaat.