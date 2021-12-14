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TT2000/43
BG3007/01
BG3017/01
BG3027/03
BG3027/03R1
BG3027/05
BG5021/15
BG5021/16
BG5021/16R1
BG7025/13
BG7025/15R1
Past op de BodyGroom S3000-serie
Past op de BodyGroom S5000-serie
Past op de BodyGroom S7000-serie
Past op de Click&Style (S500/700)
100% waterdicht voor eenvoudig gebruik en eenvoudig schoonmaken.
De kop van het scheerapparaat heeft gepatenteerde afgeronde uiteinden en een hypoallergeen scheerblad om uw huid tijdens het scheren te beschermen. De in twee richtingen bewegende trimmers knippen langere haren die door het scheerblad worden afgeschoren voor een gladder resultaat.
3.5
van 5
591
Reviews & awards
Hallo ik ben het
14/12/2021
Nederland
Vervanging van batterijen
Goed apparaat batterijen lastog te vervangen maar wel goed mogelijk. Hierna doet hij het weer goed gelukkig geen wegwerpmaatschappij van goede produkten
Voordelen
Werkt goed
Nadelen
Batterijen lastig te vervangen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 7000 TT2040/32 Douchebestendige bodygroomer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 7000 TT2040/32 Douchebestendige bodygroomer
Alfus
07/02/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Doet wat het moet doen!!
Ben erg tevreden dat je makkelijk het onderdeel kunt bestellen en vervangen. Top
Voordelen
makkelijk te bestellen en te vervangen.
Nadelen
Kan er geen bedenken
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom replacement foil TT2000/43 Vervangend scheerblad
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom replacement foil TT2000/43 Vervangend scheerblad
poof86
12/06/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Gaan lang mee
Om mijn hele lichaam te trimmen prefereer ik toch nog altijd producten die dit scheerblad gebruiken. Als enige krijg ik hier geen ingroei mee en kan ik mijn intieme plekken volledig zonder angst scheren. Ik heb zelf niet dik stug lichaamshaar, waardoor dit scheerblad bij mij echt lang meegaat. Hopelijk stoppen ze niet met het verkoop want ik wil dit product heel graag blijven gebruiken
Voordelen
Duurzaam, veilig en effectief
Nadelen
Tandjes buiten scheerblad kunnen je huid wel beschadigen bij verkeerd gebruik
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom replacement foil TT2000/43 Vervangend scheerblad
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom replacement foil TT2000/43 Vervangend scheerblad