Ik gebruik de Philips bodygroom 3000 series al sinds dag 1 Op een oudere type sinds dag 1 op de markt is. Zo was ik altijd wel opzoek naar een Bodychroom die het eens deed waar je van uit zou gaan + punt van deze Philips bodygroom 3000 series en oudere type er voor was dan ook, Dat de batterij de volle beurt mee ging en tot 2 en 3 keer er na waar een week of 2 tussen zat, hij liep niet leeg Geen trekkende haartjes problemen Hoewel dit wel kan als je het mes scheerblad niet het werk laat doen, dit is net als zagen, altijd het apparaat het werk laten doen en niet anders om Ik heb er nu inmiddels tops 4 gehad Maar alleen omdat ik een andere wilde en steeds tegen de zelfde kleur aankeek van het apparaatje Batterij is lang vol, en gaat lang mee ook altijd opladen als het apparaat leeg is dit geldt vaak voor elke batterij Opladen gaat zover ik weet ook snel Dan de min puntjes Lader kabel is niet normaal oprolbaar voor opbergen Ofwel kwaliteit loos. Scheerblad is gevoelig tijdens een val Je kunt meteen een nieuw scheerblad aanschaffen Scheerblad kan wel eens er uit vallen Maar ligt wel goed in de handen En uit mijn ervaring ken ik geen betere en is deze er na nog eens goedkoop als je kijkt na hoelang je er mee doet Hoewel de scheerblad in prijs toch wel iets mag zakken Binnenkort stap ik over naar de 5000 series Maar puur omdat ik een ander kleurtje wil