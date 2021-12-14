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  • Vervangend scheerblad voor trimmen en scheren
  • Vervangend scheerblad voor trimmen en scheren
  • Vervangend scheerblad voor trimmen en scheren
  • Vervangend scheerblad voor trimmen en scheren

Bodygroom replacement foilVervangend scheerblad

TT2000/43

3.5
| (591) Reviews & awards
Vervangend scheerblad voor trimmen en scheren
Vervangend scheerhoofd met scheerblad TT2000/51 voor de Philips Bodygroom-serie 3000, 5000 en 7000
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Compatibele producten
Bodygroom series 3000

Bodygroom series 3000
Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

BG3007/01

Bodygroom series 3000

Bodygroom series 3000
Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

BG3017/01

Bodygroom Series 3000

Bodygroom Series 3000
Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

BG3027/03

Bodygroom Series 3000

Bodygroom Series 3000
Refurbished douchebestendige lichaamstrimmer

BG3027/03R1

Bodygroom Series 3000

Bodygroom Series 3000
Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

BG3027/05

Bodygroom Series 5000

Bodygroom Series 5000
Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

BG5021/15

Bodygroom Series 5000

Bodygroom Series 5000
Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

BG5021/16

Bodygroom Series 5000

Bodygroom Series 5000
Refurbished douchebestendige lichaamstrimmer

BG5021/16R1

Bodygroom Series 7000

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Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

BG7025/13

Bodygroom Series 7000

Bodygroom Series 7000
Refurbished douchebestendige lichaamstrimmer

BG7025/15R1

Vervang het scheerblad elke 12 maanden voor het beste resultaat

Vervangend scheerblad voor trimmen en scheren

  • Past op de BodyGroom S3000-serie

  • Past op de BodyGroom S5000-serie

  • Past op de BodyGroom S7000-serie

  • Past op de Click&Style (S500/700)

100% waterdicht voor onder de douche en eenvoudige reiniging

100% waterdicht voor onder de douche en eenvoudige reiniging

100% waterdicht voor eenvoudig gebruik en eenvoudig schoonmaken.

Veilig en minder irritatie voor uiterst comfortabel trimmen

Veilig en minder irritatie voor uiterst comfortabel trimmen

De kop van het scheerapparaat heeft gepatenteerde afgeronde uiteinden en een hypoallergeen scheerblad om uw huid tijdens het scheren te beschermen. De in twee richtingen bewegende trimmers knippen langere haren die door het scheerblad worden afgeschoren voor een gladder resultaat.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Recensies

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3.5

van 5

591

Reviews & awards

14/12/2021

Nederland

Nederland

Vervanging van batterijen

Goed apparaat batterijen lastog te vervangen maar wel goed mogelijk. Hierna doet hij het weer goed gelukkig geen wegwerpmaatschappij van goede produkten

Voordelen

Werkt goed

Nadelen

Batterijen lastig te vervangen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 7000 TT2040/32 Douchebestendige bodygroomer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 7000 TT2040/32 Douchebestendige bodygroomer

07/02/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Doet wat het moet doen!!

Ben erg tevreden dat je makkelijk het onderdeel kunt bestellen en vervangen. Top

Voordelen

makkelijk te bestellen en te vervangen.

Nadelen

Kan er geen bedenken

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom replacement foil TT2000/43 Vervangend scheerblad

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom replacement foil TT2000/43 Vervangend scheerblad

12/06/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Gaan lang mee

Om mijn hele lichaam te trimmen prefereer ik toch nog altijd producten die dit scheerblad gebruiken. Als enige krijg ik hier geen ingroei mee en kan ik mijn intieme plekken volledig zonder angst scheren. Ik heb zelf niet dik stug lichaamshaar, waardoor dit scheerblad bij mij echt lang meegaat. Hopelijk stoppen ze niet met het verkoop want ik wil dit product heel graag blijven gebruiken

Voordelen

Duurzaam, veilig en effectief

Nadelen

Tandjes buiten scheerblad kunnen je huid wel beschadigen bij verkeerd gebruik

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom replacement foil TT2000/43 Vervangend scheerblad

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom replacement foil TT2000/43 Vervangend scheerblad

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