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  • Effectief scheren en trimmen op het hele lichaam
  • Effectief scheren en trimmen op het hele lichaam
  • Effectief scheren en trimmen op het hele lichaam
  • Effectief scheren en trimmen op het hele lichaam
  • Effectief scheren en trimmen op het hele lichaam
  • Effectief scheren en trimmen op het hele lichaam
  • Effectief scheren en trimmen op het hele lichaam
  • Effectief scheren en trimmen op het hele lichaam
  • Effectief scheren en trimmen op het hele lichaam
  • Effectief scheren en trimmen op het hele lichaam
  • Effectief scheren en trimmen op het hele lichaam
  • Effectief scheren en trimmen op het hele lichaam
  • Effectief scheren en trimmen op het hele lichaam
  • Effectief scheren en trimmen op het hele lichaam
  • Effectief scheren en trimmen op het hele lichaam
  • Effectief scheren en trimmen op het hele lichaam
  • Effectief scheren en trimmen op het hele lichaam

Bodygroom series 3000Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

BG3017/01

4.1
| (742) Reviews & awards | 84% beveelt dit product aan
Effectief scheren en trimmen op het hele lichaam
Scheer en trim lichaamshaar effectief met de Philips Bodygroom 3000. Scheer makkelijk in twee richtingen en trim je lichaamshaar op jouw gewenste lengte met de meegeleverde trimkam, terwijl je huid comfortabel blijft. Gebruik de Bodygroom 3000 ook onder de douche.
Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

2D-contourvolgend met huidbeschermingstechnologie

Effectief scheren en trimmen op het hele lichaam

  • 1 opzetbare kam, 3mm

  • Contourvolgend 2D-scheerapparaat

  • 50 min. draadloos gebruik

Veilig en comfortabel scheren op uw gevoelige huid

Veilig en comfortabel scheren op uw gevoelige huid

Het scheerhoofd is voorzien van gepatenteerde afgeronde uiteinden en een hypoallergeen scheerblad om uw huid tijdens het scheren te beschermen tegen sneetjes en wondjes.

Comfortabel trimmen

Comfortabel trimmen

Zet de trimkam van jouw gewenste lengte op de bodygroom en beweeg in twee richtingen voor het creëren van jouw gewenste look.  

100% douchebestendige bodygroomer

100% douchebestendige bodygroomer

Uw bodygroomer voor nat en droog gebruik is volledig waterbestendig, zodat u deze zowel onder de douche als erbuiten kunt gebruiken, en gemakkelijk kunt schoonmaken. Gebruik het apparaat op droog haar voordat u gaat douchen voor de beste resultaten.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.1

van 5

742

Reviews & awards

84%

beveelt dit product aan

07/10/2025

Nederland

Nederland

very smooth, top product!

Top product! close results on the skin. Going slow and steady gave me the results I wanted

Voordelen

close shave on the body, comfy

Nadelen

not much

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Met Triple Protect-scheersysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Met Triple Protect-scheersysteem

23/09/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Super boddygroomer

Dit is voor mij 1 van de best werkende bodygroomer was vervanging van het zelfde merk

Voordelen

Werkt super goed alles prima

Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 3000 BG3007/01 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 3000 BG3007/01 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

04/02/2022

Nederland

Nederland

Werkt super

Het is een gemakkelijk, compacte tondeuse en met scheerblad voor de hele korte haarjes

Voordelen

Compact, oplaadbaar, scheerblad

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 3000 BG3010/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 3000 BG3010/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

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Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 