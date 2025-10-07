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1 opzetbare kam, 3mm
Contourvolgend 2D-scheerapparaat
50 min. draadloos gebruik
Het scheerhoofd is voorzien van gepatenteerde afgeronde uiteinden en een hypoallergeen scheerblad om uw huid tijdens het scheren te beschermen tegen sneetjes en wondjes.
Zet de trimkam van jouw gewenste lengte op de bodygroom en beweeg in twee richtingen voor het creëren van jouw gewenste look.
Uw bodygroomer voor nat en droog gebruik is volledig waterbestendig, zodat u deze zowel onder de douche als erbuiten kunt gebruiken, en gemakkelijk kunt schoonmaken. Gebruik het apparaat op droog haar voordat u gaat douchen voor de beste resultaten.
4.1
van 5
742
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
Evert Jan
07/10/2025
Nederland
very smooth, top product!
Top product! close results on the skin. Going slow and steady gave me the results I wanted
Voordelen
close shave on the body, comfy
Nadelen
not much
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Met Triple Protect-scheersysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Met Triple Protect-scheersysteem
Binky1961
23/09/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Super boddygroomer
Dit is voor mij 1 van de best werkende bodygroomer was vervanging van het zelfde merk
Voordelen
Werkt super goed alles prima
Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 3000 BG3007/01 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 3000 BG3007/01 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Blue Jo
04/02/2022
Nederland
Werkt super
Het is een gemakkelijk, compacte tondeuse en met scheerblad voor de hele korte haarjes
Voordelen
Compact, oplaadbaar, scheerblad
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 3000 BG3010/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 3000 BG3010/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.