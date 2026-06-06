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  • Scheren en trimmen op het hele lichaam, ook in de intieme zone
  • Scheren en trimmen op het hele lichaam, ook in de intieme zone
  • Scheren en trimmen op het hele lichaam, ook in de intieme zone
  • Scheren en trimmen op het hele lichaam, ook in de intieme zone
  • Scheren en trimmen op het hele lichaam, ook in de intieme zone
  • Scheren en trimmen op het hele lichaam, ook in de intieme zone
  • Scheren en trimmen op het hele lichaam, ook in de intieme zone
  • Scheren en trimmen op het hele lichaam, ook in de intieme zone
  • Scheren en trimmen op het hele lichaam, ook in de intieme zone
  • Scheren en trimmen op het hele lichaam, ook in de intieme zone
  • Scheren en trimmen op het hele lichaam, ook in de intieme zone
  • Scheren en trimmen op het hele lichaam, ook in de intieme zone
  • Scheren en trimmen op het hele lichaam, ook in de intieme zone
  • Scheren en trimmen op het hele lichaam, ook in de intieme zone
  • Scheren en trimmen op het hele lichaam, ook in de intieme zone
  • Scheren en trimmen op het hele lichaam, ook in de intieme zone
  • Scheren en trimmen op het hele lichaam, ook in de intieme zone
  • Scheren en trimmen op het hele lichaam, ook in de intieme zone
  • Scheren en trimmen op het hele lichaam, ook in de intieme zone
  • Scheren en trimmen op het hele lichaam, ook in de intieme zone
  • Scheren en trimmen op het hele lichaam, ook in de intieme zone
  • Scheren en trimmen op het hele lichaam, ook in de intieme zone

Bodygroom Series 5000Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

BG5021/16

4.2
| (632) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan
Scheren en trimmen op het hele lichaam, ook in de intieme zone
Scheer en trim lichaamshaar effectief met de Philips Bodygroom 5000. Scheer makkelijk in twee richtingen en trim je lichaamshaar op jouw gewenste lengte met de meegeleverde trimkammen, terwijl je huid comfortabel blijft. Gebruik het handige opzetstuk voor het trimmen en scheren van de rug, zelfs onder de douche. Inclusief scrubhandschoen om je huid optimaal te verzorgen.
Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

2D-contourvolgend met huidbeschermingstechnologie

Scheren en trimmen op het hele lichaam, ook in de intieme zone

  • 5 opzetbare kammen (2-3-5-7 mm)

  • Contourvolgend 2D-scheerapparaat

  • 61 min. draadloos gebruik / 1 uur oplaadtijd

  • Opzetstuk voor rug

  • Tot 5 jaar garantie

Voor het hele lichaam

Voor het hele lichaam

Verwijder gemakkelijk en comfortabel haar op de borst, buik, rug, schouders, oksels, armen, schaamstreek en benen.

Opzetstuk voor de rug

Opzetstuk voor de rug

Speciaal ontwikkeld voor het scheren en trimmen van de rug.

Veilig en comfortabel scheren op uw gevoelige huid

Veilig en comfortabel scheren op uw gevoelige huid

Het scheerhoofd is voorzien van gepatenteerde afgeronde uiteinden en een hypoallergeen scheerblad om uw huid tijdens het scheren te beschermen tegen sneetjes en wondjes.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

632

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

06/06/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

mooie body Groomer

is heel goed scheert ook glad en ook zo soepel over je lichaam ik ben blij met mij aankoop ik heb deze bij bol.com gekocht ik ben tevreden mee

Voordelen

prijs goede kwaliteit

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Body Groomer 5000 Series BG5470/15 Met Triple Protect-scheersysteem

Date of Use 2026-04-23

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Body Groomer 5000 Series BG5470/15 Met Triple Protect-scheersysteem

Date of Use 2026-04-23

21/11/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

The best bodygroom

Perfect, best body groom I've ever had, it gives me what I wanted and never let me down.

Voordelen

100

Nadelen

0

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5021/16 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5021/16 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

23/01/2025

Nederland

Nederland

Top apparaat !

Normaal ben ik niet zo van het review schrijven, maar dit apparaat verdiend toch echt 5 sterren. Ik heb deze 5 serie al eens eerder gekocht en daarna verschillende andere merken uitgeprobeerd maar het werd iedere keer een bloederige boel. Ben dus gelukkig weer terug bij het vertrouwde apparaat. Het scheren gaat gewoon snel en zonder snijwonden. Kan geen enkel ander apparaat aan tippen !

Voordelen

Snel scheren zonder snijwonden

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

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  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
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Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 

  1. De garantie biedt tot 5 jaar dekking, inclusief een standaard wereldwijde garantie van 2 jaar. Je ontvangt 3 jaar extra garantie wanneer je het apparaat binnen 90 dagen na aankoop registreert.