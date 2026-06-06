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Niet meer leverbaar
3 opzetbare trimkammen: 3-5-7 mm
Contourvolgend 2D-scheerapparaat
60 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Opzetstuk voor rug
Verwijder gemakkelijk en comfortabel haar op de borst, buik, rug, schouders, oksels, armen, schaamstreek en benen.
Speciaal ontwikkeld voor het scheren en trimmen van de rug.
Het scheerhoofd is voorzien van gepatenteerde afgeronde uiteinden en een hypoallergeen scheerblad om uw huid tijdens het scheren te beschermen tegen sneetjes en wondjes.
4.2
van 5
632
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
bol z
06/06/2026
Nederland
Geverifieerde koper
mooie body Groomer
is heel goed scheert ook glad en ook zo soepel over je lichaam ik ben blij met mij aankoop ik heb deze bij bol.com gekocht ik ben tevreden mee
Voordelen
prijs goede kwaliteit
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Body Groomer 5000 Series BG5470/15 Met Triple Protect-scheersysteem
Date of Use 2026-04-23
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Body Groomer 5000 Series BG5470/15 Met Triple Protect-scheersysteem
Date of Use 2026-04-23
Momtaz
21/11/2025
Nederland
Geverifieerde koper
The best bodygroom
Perfect, best body groom I've ever had, it gives me what I wanted and never let me down.
Voordelen
100
Nadelen
0
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5021/16 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5021/16 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Fredje666
23/01/2025
Nederland
Top apparaat !
Normaal ben ik niet zo van het review schrijven, maar dit apparaat verdiend toch echt 5 sterren. Ik heb deze 5 serie al eens eerder gekocht en daarna verschillende andere merken uitgeprobeerd maar het werd iedere keer een bloederige boel. Ben dus gelukkig weer terug bij het vertrouwde apparaat. Het scheren gaat gewoon snel en zonder snijwonden. Kan geen enkel ander apparaat aan tippen !
Voordelen
Snel scheren zonder snijwonden
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.