Wat is Ambilight TV? Waarom zou je er een moeten hebben?
Zoektermen
Winkelwagen
Er bevinden zich momenteel geen artikelen in uw winkelmandje.
The Xtra combineert uiterst nauwkeurige MiniLED-achtergrondverlichting met de kleuroptimaliserende magie van Quantum Dots, voor een groots en krachtig beeld.
De P5 AI analyseert uw content en optimaliseert beeld-, Ambilight- en game-instellingen om u een voorsprong te geven en ervoor te zorgen dat u alles, van wedstrijden tot films, op zijn best ervaart.
Ambilight Plus maakt gebruik van een systeem van lenzen en projecteert de lichtkrans van Ambilight nog beter, in twee dimensies. Voor onze snelste, spectaculairste en meest meeslepende gloed ooit.
Ambilight plus matcht de levendigheid en dynamiek van uw beeld als nooit tevoren! De geïntegreerde koepelvormige lenzen aan de achterkant van de tv zorgen ervoor dat de vormen en bewegingen van objecten op het scherm worden weerspiegeld in de Ambilight-halo. Wilt u een andere sfeer? Kies uit modi als bioscoop, sport of games, of laat het AI-algoritme de beste instelling voor u kiezen.
Intense kleuren. Helderder wit. Dieper zwart. Quantum Dot MiniLED-technologie zorgt voor een helder, gedetailleerd beeld met haarscherp contrast en je ziet meer kleuren dan ooit tevoren! Onze P5 AI-engine verfijnt de hele ervaring voor een prachtig, levensecht beeld dat niet overweldigt.
Onze P5-engine met AI haalt het optimale uit de Xtra voor een levensecht beeld dat u het gevoel geeft er zelf bij te zijn. Een AI-algoritme op basis van deep learning optimaliseert moeiteloos details, contrasten, kleuren en bewegingen, en veranderingen in omgevingslicht worden automatisch gecompenseerd. Wat u ook kijkt, het beeld is perfect.
U zit echt op het randje van uw stoel! Dankzij Dolby Vision ziet u het beeld precies zoals het bedoeld is, zonder teleurstellende scènes die zo donker zijn dat u eigenlijk niets ziet. Of u nu geniet van films of games, alles wordt weergegeven in glorieuze details.
De compatibiliteit met Dolby Atmos en DTS:X tilt het geluid van deze TV naar een hoger niveau, in elke ruimte. De nieuwste films en games, de grootste sportevenementen: met geluidseffecten in de ruimte boven en rond u hebt u het gevoel alsof u midden in de actie zit.
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.