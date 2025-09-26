Wat is Ambilight TV? Waarom zou je er een moeten hebben?
Bij traditionele LED-TV's wordt het licht door kleurenfilters gestuurd, waardoor het beeld dof wordt. QLED's zijn anders. Deze TV's maken gebruik van een laag van minuscule nanokristallen die oplichten wanneer er licht op valt, voor intense, levendige kleuren en een zuiverder beeld.
De P5-chip is de ultieme perfectionist. De chip analyseert elk frame en maakt kleuren intenser, het contrast beter, details scherper, bewegingen vloeiender en hij schaalt elke bron op naar fantastische 4K.
Als u naar de achterkant van The One kijkt, ziet u ingebouwde LED's. Ze volgen de beelden op het scherm op de voet, schijnen kleurrijk licht op de muur en vullen de kamer met de sfeer van de beelden op de TV. Hierdoor wordt TV kijken een geheel nieuwe ervaring.
Stel u zich voor. Geïntegreerde LED-lampjes die reageren op alles waar u naar kijkt, terwijl u wordt omgeven door een stralenkrans van kleuren. Ambilight verandert alles: uw scherm lijkt nog groter en trekt u dieper in uw favoriete films of series. Zodra u het hebt ervaren, wilt u nooit meer een TV zonder Ambilight.
Ultrascherpe scènes. Het mooiste, meest perfecte beeld. Dankzij 4K (UHD) past deze Ambilight TV zich aan al uw HDR-formaten aan. Alle ongelooflijke momenten, donker of licht, afgespeeld of gestreamd: u kunt scène na scène van elk kleinste detail genieten.
Stel u eens voor. Details met grotere diepte. Kleuren die zo ongelofelijk levendig zijn. Huidskleuren die zo echt lijken. Met zulke soepele, natuurlijke bewegingen en zo'n helder beeld lijkt het wel alsof u zelf in de scène zit. Open uw ogen, prikkel uw zintuigen en voel het verschil.
DTS:X maakt het verschil met geluid dat zo levensecht is dat u het kunt voelen. Dankzij de 3D-audiotechnologie die een extra dimensie toevoegt, beweegt het geluid zich om u heen zodat u helemaal in het moment opgaat.
Van joystickjunkies tot de meest toegewijde gamers, hier draait het allemaal om supersnelle gameplay en graphics zonder ook maar iets te missen. Met VRR 144 Hz, HDMI 2.1, een zeer lage vertraging en Freesync premium hebt u alles wat u nodig hebt voor een soepelere gameplay. En met de Ambilight gamingmodus is het tijd om nog dieper in de actie op te gaan.
