    OLED 810 4K Ambilight TV
    23 recensies

    OLED

    Ongelofelijk realisme. Schitterend design.

    • 42 inch
      42 inch
    • 48 inch
      48 inch
    • 55 inch
      55 inch
    • 65 inch
      65 inch
    • 77 inch
      77 inch

    Adviesprijs

    Dit product is niet langer verkrijgbaar
    Bekijk alle modellen

    De enige OLED met Ambilight

    Wat elke andere OLED graag zou willen zijn. Met een META 3.0-scherm voor diepzwarte tinten en levendige kleuren, kristalhelder geluid, slimme AI-functies en het spectaculaire licht van Ambilight. Deze OLED verandert alles.

    Selecteer optie:
    Foto van standaard product Productfoto voorkant

    OLED META 3.0*

    Diepe zwarttinten. Schitterende helderheid.

    OLED's staan bekend om hun ongeëvenaarde zwarttinten. Het nieuwe META 3.0-scherm biedt nu ook een hogere helderheid met minimale schittering. Voor zuivere, levendige kleuren, zelfs in lichte ruimtes. En met 20% minder energieverbruik. *Beschikbaar op geselecteerde modellen, waaronder Philips OLED910 en OLED950.

    P5 AI Dual Engine*

    Onze meest geavanceerde processor ooit

    De P5 AI Dual Engine scant elke scène vanaf de binnenkant van de Ambilight TV. Zo worden de beeld- en Ambilight-instellingen geperfectioneerd, wordt er ingespeeld op de lichtomstandigheden in de kamer en bent u in het voordeel ten opzichte van tegenstanders tijdens het gamen. *Uitsluitend beschikbaar op Philips OLED950-modellen.

    Ambilight

    Origineel. Geïntegreerd. Meeslepend.

    De LED's zijn ingebouwd in de achterkant van de Ambilight TV en deinen mee met de beelden op het scherm. Ze schijnen kleurrijk licht op de muur en vullen de kamer met de sfeer van de beelden op de TV. Probeer het en u wilt nooit meer iets anders.

    Gebruikershandleiding Productblad
    Functieafbeelding

    Ga volledig op in uw favoriete content. Ambilight TV

    Ambilight TV's zijn de enige TV's met LED-verlichting achter het scherm die reageren op waar u naar kijkt en u onderdompelen in een kleurrijke lichtkrans. Alles verandert: uw TV lijkt groter en u beleeft uw favoriete series, films en games nog intenser.

    Functieafbeelding

    Helder OLED-scherm. Levensecht beeld bij elk omgevingslicht

    Het levensechte beeld van deze OLED-TV ziet er altijd fantastisch uit, zelfs als u vanuit een hoek kijkt. Veranderingen in het omgevingslicht worden automatisch gecompenseerd: wat u ook kijkt, zwart is zwart (niet grijs) en zelfs de kleinste details in schaduwen en fel licht zijn zichtbaar. Ondersteuning voor alle belangrijke HDR-indelingen.

    Functieafbeelding

    Wat u ook kijkt, het beeld is echt realistisch. P5-engine met AI

    De Philips P5-processor met AI levert levensecht beeld dat u het gevoel geeft er zelf bij te zijn. Een AI-algoritme op basis van deep learning verwerkt beelden zoals het menselijk brein dat ook ongeveer doet. Wat u ook kijkt, u geniet van levensechte details en contrasten, rijke kleuren en vloeiende bewegingen.

    Functieafbeelding

    Al uw content weergegeven met de allure van de bioscoop

    U zit echt op het randje van uw stoel! Dankzij Dolby Vision ziet u het beeld precies zoals het bedoeld is, zonder teleurstellende scènes die zo donker zijn dat u eigenlijk niets ziet. Of u nu geniet van films of games, alles wordt weergegeven in glorieuze details.

    Functieafbeelding

    Meeslepende Surround Sound-technologie

    De compatibiliteit met Dolby Atmos en DTS:X tilt het geluid van deze TV naar een hoger niveau, in elke ruimte. De nieuwste films en games, de grootste sportevenementen: met geluidseffecten in de ruimte boven en rond u hebt u het gevoel alsof u midden in de actie zit.

    Philips-SoundBars met OLED-TV's

    Philips-Soundbars

    Klaar voor bioscoopgeluid?

    OLED Ambilight TV's zien er niet alleen mooi uit, ze bieden ook prachtig geluid. Maar voor een nog intensere geluidservaring, met effecten die de kamer vullen en extra heldere dialogen, is een SoundBar die perfect aansluit bij de TV een goed idee.

    Ontdek Philips-soundbars

    Wilt u meer weten?

    Ontdek andere OLED-TV's

    Recensies

    OLED
    OLED
