55OLED810/12
Ongelofelijk realisme. Schitterend design.
Deze geavanceerde OLED Ambilight-TV is een en al pracht. Van het minimalistische design en levensechte beeld tot het verrassende bioscoopachtige geluid, u zult zeker versteld staan. Dankzij de meeslepende Ambilight-gloed lijkt alles nog groter en intenser!Bekijk alle voordelen
4K Ambilight TV
Ambilight TV's zijn de enige TV's met LED-verlichting achter het scherm die reageren op waar u naar kijkt en u onderdompelen in een kleurrijke lichtkrans. Alles verandert: uw TV lijkt groter en u beleeft uw favoriete series, films en games nog intenser.
Het levensechte beeld van deze OLED-TV ziet er altijd fantastisch uit, zelfs als u vanuit een hoek kijkt. Veranderingen in het omgevingslicht worden automatisch gecompenseerd: wat u ook kijkt, zwart is zwart (niet grijs) en zelfs de kleinste details in schaduwen en fel licht zijn zichtbaar. Ondersteuning voor alle belangrijke HDR-indelingen.
De Philips P5-processor met AI levert levensecht beeld dat u het gevoel geeft er zelf bij te zijn. Een AI-algoritme op basis van deep learning verwerkt beelden zoals het menselijk brein dat ook ongeveer doet. Wat u ook kijkt, u geniet van levensechte details en contrasten, rijke kleuren en vloeiende bewegingen.
U zit echt op het randje van uw stoel! Dankzij Dolby Vision ziet u het beeld precies zoals het bedoeld is, zonder teleurstellende scènes die zo donker zijn dat u eigenlijk niets ziet. Of u nu geniet van films of games, alles wordt weergegeven in glorieuze details.
De compatibiliteit met Dolby Atmos en DTS:X tilt het geluid van deze TV naar een hoger niveau, in elke ruimte. De nieuwste films en games, de grootste sportevenementen: met geluidseffecten in de ruimte boven en rond u hebt u het gevoel alsof u midden in de actie zit.
Dankzij onze geïntegreerde IntelliSound-engine levert uw Ambilight-TV het best mogelijke geluid op basis van AI! Of u nu series, films of praatprogramma's kijkt of muziek luistert, de TV optimaliseert automatisch de instellingen. Wilt u geen AI gebruiken? U kunt ook geluidspresets kiezen of zelf de instellingen aanpassen.
Wat wilt u bekijken? Google TV brengt films, programma's en meer samen vanuit al uw apps en abonnementen en organiseert ze speciaal voor u. U krijgt suggesties op basis van wat u leuk vindt en u kunt zelfs de Google TV-app op uw telefoon gebruiken om onderweg uw kijklijst te beheren.
HDMI 2.1, native vernieuwingsfrequentie van 120 Hz en minimale vertraging. Of u nu Indie-games of AAA-titels speelt, deze Ambilight TV heeft de specs die nodig zijn om te gamen zoals u wilt. Game Bar 2.0 geeft u nog meer controle doordat u kunt aanpassen hoe u gamet, en u kunt verbinding maken met een Bluetooth-controller voor gamen in de cloud. Pc-gamers profiteren ook nog van 144 Hz VRR via HDMI.
Dankzij naadloze compatibiliteit met Matter kunt u deze 4K Ambilight TV eenvoudig integreren in uw bestaande smarthomenetwerk. U kunt ook de afstandsbediening van de TV gebruiken om uw satellietontvanger of kabeldoos te bedienen of de Google Assistent activeren. De TV is bovendien compatibel met Alexa-apparaten en Apple AirPlay.
Het slanke, randloze scherm ziet er geweldig uit in elk interieur en Ambilight zorgt voor betoverende sfeerverlichting wanneer het scherm is uitgeschakeld. De dunne metalen afstandsbediening van de TV kan draadloos worden opgeladen en heeft bewegingsgeactiveerde achtergrondverlichting. Onze verpakking is gemaakt van FSC-gecertificeerd karton en de flyers worden gedrukt op gerecycled papier.
