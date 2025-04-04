Zoektermen

      Energy Label Europe G Energielabel
      Raadpleeg voor meer informatie het Energielabel (PDF 201.0KB)

      OLED 4K Ambilight TV

      55OLED810/12

      Ongelofelijk realisme. Schitterend design.

      Deze geavanceerde OLED Ambilight-TV is een en al pracht. Van het minimalistische design en levensechte beeld tot het verrassende bioscoopachtige geluid, u zult zeker versteld staan. Dankzij de meeslepende Ambilight-gloed lijkt alles nog groter en intenser!

      Verkrijgbaar in:

      OLED
      OLED

      4K Ambilight TV

      • 139 cm (55") Ambilight TV
      • 4K OLED. 144 Hz
      • P5 AI Perfect Picture Engine
      • Dolby Vision en Dolby Atmos
      Ambilight TV's zijn de enige TV's met LED-verlichting achter het scherm die reageren op waar u naar kijkt en u onderdompelen in een kleurrijke lichtkrans. Alles verandert: uw TV lijkt groter en u beleeft uw favoriete series, films en games nog intenser.

      Helder OLED-scherm. Levensecht beeld bij elk omgevingslicht

      Helder OLED-scherm. Levensecht beeld bij elk omgevingslicht

      Het levensechte beeld van deze OLED-TV ziet er altijd fantastisch uit, zelfs als u vanuit een hoek kijkt. Veranderingen in het omgevingslicht worden automatisch gecompenseerd: wat u ook kijkt, zwart is zwart (niet grijs) en zelfs de kleinste details in schaduwen en fel licht zijn zichtbaar. Ondersteuning voor alle belangrijke HDR-indelingen.

      Wat u ook kijkt, het beeld is echt realistisch. P5-engine met AI

      Wat u ook kijkt, het beeld is echt realistisch. P5-engine met AI

      De Philips P5-processor met AI levert levensecht beeld dat u het gevoel geeft er zelf bij te zijn. Een AI-algoritme op basis van deep learning verwerkt beelden zoals het menselijk brein dat ook ongeveer doet. Wat u ook kijkt, u geniet van levensechte details en contrasten, rijke kleuren en vloeiende bewegingen.

      Al uw content weergegeven met de allure van de bioscoop

      Al uw content weergegeven met de allure van de bioscoop

      U zit echt op het randje van uw stoel! Dankzij Dolby Vision ziet u het beeld precies zoals het bedoeld is, zonder teleurstellende scènes die zo donker zijn dat u eigenlijk niets ziet. Of u nu geniet van films of games, alles wordt weergegeven in glorieuze details.

      Meeslepende Surround Sound-technologie

      Meeslepende Surround Sound-technologie

      De compatibiliteit met Dolby Atmos en DTS:X tilt het geluid van deze TV naar een hoger niveau, in elke ruimte. De nieuwste films en games, de grootste sportevenementen: met geluidseffecten in de ruimte boven en rond u hebt u het gevoel alsof u midden in de actie zit.

      Wat u ook kijkt, u ziet het met perfect TV-geluid. IntelliSound-engine

      Wat u ook kijkt, u ziet het met perfect TV-geluid. IntelliSound-engine

      Dankzij onze geïntegreerde IntelliSound-engine levert uw Ambilight-TV het best mogelijke geluid op basis van AI! Of u nu series, films of praatprogramma's kijkt of muziek luistert, de TV optimaliseert automatisch de instellingen. Wilt u geen AI gebruiken? U kunt ook geluidspresets kiezen of zelf de instellingen aanpassen.

      Uw favoriete entertainment, met een beetje hulp van Google

      Uw favoriete entertainment, met een beetje hulp van Google

      Wat wilt u bekijken? Google TV brengt films, programma's en meer samen vanuit al uw apps en abonnementen en organiseert ze speciaal voor u. U krijgt suggesties op basis van wat u leuk vindt en u kunt zelfs de Google TV-app op uw telefoon gebruiken om onderweg uw kijklijst te beheren.

      Complete gameoplossing. Spannend spel voor elke gamer

      Complete gameoplossing. Spannend spel voor elke gamer

      HDMI 2.1, native vernieuwingsfrequentie van 120 Hz en minimale vertraging. Of u nu Indie-games of AAA-titels speelt, deze Ambilight TV heeft de specs die nodig zijn om te gamen zoals u wilt. Game Bar 2.0 geeft u nog meer controle doordat u kunt aanpassen hoe u gamet, en u kunt verbinding maken met een Bluetooth-controller voor gamen in de cloud. Pc-gamers profiteren ook nog van 144 Hz VRR via HDMI.

      Maak verbinding met smarthomenetwerken, spraakassistenten en meer

      Maak verbinding met smarthomenetwerken, spraakassistenten en meer

      Dankzij naadloze compatibiliteit met Matter kunt u deze 4K Ambilight TV eenvoudig integreren in uw bestaande smarthomenetwerk. U kunt ook de afstandsbediening van de TV gebruiken om uw satellietontvanger of kabeldoos te bedienen of de Google Assistent activeren. De TV is bovendien compatibel met Alexa-apparaten en Apple AirPlay.

      Doordacht design. Milieuvriendelijke verpakking

      Het slanke, randloze scherm ziet er geweldig uit in elk interieur en Ambilight zorgt voor betoverende sfeerverlichting wanneer het scherm is uitgeschakeld. De dunne metalen afstandsbediening van de TV kan draadloos worden opgeladen en heeft bewegingsgeactiveerde achtergrondverlichting. Onze verpakking is gemaakt van FSC-gecertificeerd karton en de flyers worden gedrukt op gerecycled papier.

      Technische specificaties

      • Ambilight

        Ambilight-functies
        • Ambilight Suite
        • Gamemodus
        • Muziekmodus
        • Past zich aan de muurkleur aan
        Ambilight-versie
        Driezijdig

      • Beeld/scherm

        Schermdiagonaal (inch)
        55  inch
        Schermdiagonaal (centimeters)
        139  cm
        Display
        4K Ultra HD OLED
        Schermresolutie
        3840 x 2160 p
        Native vernieuwingsfrequentie (Native refresh rate)
        120  Hz
        Beeldengine
        P5 AI Perfect Picture Engine
        Beeldverbetering
        • Auto Film- en Filmmaker-modus
        • Calman
        • Calman Autocal Ready en handmatige kalibratie
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Filmmakermodus
        • Game
        • Home Cinema
        • MEMC / FRC geïntegreerd
        • Micro Dimming Perfect
        • Monitor
        • Persoonlijk
        • Perfect Natural Motion
        Variabele vernieuwingsfrequentie
        144 Hz

      • Schermresolutie

        Resolution-Refresh rate (vernieuwingsfrequentie)
        576p - 50 Hz, 645 x 480 - 60 Hz, 720p - 50/60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 - 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

      • Tuner/ontvangst/transmissie

        Digitale TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signaalsterkte-indicator
        Ja
        Teletekst
        1000 pagina's Hypertext
        HEVC-ondersteuning
        Ja

      • Smart TV

        SmartTV-apps*
        • Amazon Prime Video
        • Apple TV
        • Disney+
        • Netflix*
        • NFT-app*
        • YouTube
        Besturingssysteem (OS)
        Google TV™
        Geheugengrootte (Flash)*
        32 GB

      • Smart TV-functies

        Interactieve TV
        HbbTV
        Spraakassistent*
        • Afstandsbediening met microfoon.
        • Werkt met Alexa
        • Hey Google
        Smart Home-ervaring
        • Control4
        • MATTER
        • Werkt met Apple Home
        Gaming Control Bar
        Gamebar 2.0
        TTS-ondersteuning
        Ja

      • Multimediatoepassingen

        Videoweergaveformaten
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Muziekweergaveformaten
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Ondersteunde ondertitelindelingen
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Beeldweergaveformaten
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Geluid

        Audio
        2.1 kanalen
        Uitgangsvermogen (RMS)
        Uitgangsvermogen: 70 watt (RMS)
        Luidsprekerconfiguratie
        4x 10 W luidsprekers voor midden en hoog, 30 W subwoofer
        Codec
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital
        • DTS:X
        Geluidsverbetering
        • A.I. EQ
        • AI-modus
        • AVL-stand
        • Helder klinkende dialogen
        • Dialoog
        • Dolby Media Intelligence
        • Dolby Atmos
        • Entertainment
        • Hoorprofiel
        • Muziek
        • Nachtmodus
        • Origineel
        • Persoonlijk
        • Ruimtelijke muziek
        Koptelefoonfuncties
        Dolby Atmos voor koptelefoons
        Hoofdluidspreker
        2-wegs mid + tweeter
        Woofer
        Triple Ring Balance Quad PR

      • Connectiviteit

        Aantal HDMI-aansluitingen
        4
        HDMI-functies
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Afspelen met één druk op de knop
        • Passthrough van afstandsbedieningen
        • Audiobediening
        • Stand-by
        Aantal USB-aansluitingen
        2
        Draadloze verbinding
        • Wi-Fi 802.11ax, 2x2, dual band
        • Bluetooth 5.2
        • Werkt met Apple AirPlay
        HDCP 2,3
        Ja op alle HDMI
        HDMI ARC
        Ja op HDMI2
        HDMI 2.1-functies
        • eARC op HDMI 2
        • eARC/VRR/ALLM ondersteund
        • Max. 48 Gbps gegevenssnelheid
        EasyLink 2.0
        • Externe instellingen via TV-gebruikersinterface
        • HDMI-CEC voor Philips TV/SB

      • Ondersteunde HDMI-videofuncties

        HDMI 1/2
        • HDMI 2.1 volle bandbreedte 48 Gbps
        • tot 4K 144 Hz
        Gaming
        • AMD FreeSync Premium
        • ALLM
        • Dolby Vision Game
        • HDMI VRR
        • HGIG
        • Compatibel met Nvidia G-Sync
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HDR10+ Adaptive
        • HLG

      • Europese energiekaart

        EPREL-registratienummers
        2294060
        Energieklasse voor SDR
        G
        Stroomverbruik voor SDR wanneer ingeschakeld
        84  KWh/1000 u
        Energieklasse voor HDR
        G
        Stroomverbruik voor HDR wanneer ingeschakeld
        112  KWh/1000 u
        Energieverbruik wanneer uitgeschakeld
        n.v.t.
        Netwerkstand-bymodus
        2,0  W
        Gebruikte panel-technologie
        OLED

      • Vermogen

        Netspanning
        100 - 240 V, 50/60 Hz
        Stroomverbruik in stand-bystand
        0,5 W
        Functies voor energiebesparing
        • Timer voor automatisch uitschakelen
        • Eco-modus
        • Lichtsensor
        • Beeld uit (voor radio)

      • Accessoires

        Meegeleverde accessoires
        • 1x USB-C-kabel voor opladen van afstandsbediening
        • Voedingskabel
        • Afstandsbediening met draadloos opladen
        • Snelstartgids
        • Brochure met juridische en veiligheidsgegevens
        • Tafelstandaard

      • Ontwerp/Design

        Kleuren van de TV
        Metalen rand
        Ontwerp van de standaard
        Metalen pilvormige standaard van gesatineerd chroom

      • Afmetingen

        Afstand tussen 2 standaarden
        500  mm
        Geschikt voor wandmontage
        300 x 300 mm
        TV zonder standaard (B x H x D)
        1226 x 708 x 68 mm
        TV met standaard (B x H x D)
        1226 x 773 x 230 mm
        Kartonnen verpakking (B x H x D)
        1460 x 860 x 160 mm
        Gewicht van TV zonder standaard
        17,14 kg
        Gewicht van TV met standaard
        20,6 kg
        Gewicht (incl. verpakking)
        25 kg

      • Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.
      • De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
      • Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model, provider en land, smart device-model en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Elektronische Programma Gids (EPG) en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
      • Netflix-abonnement vereist. Onderhevig aan de voorwaarden op https://www.netflix.com
      • Amazon Prime is beschikbaar in geselecteerde talen en landen.
      • Amazon, Alexa en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen. Amazon Alexa is beschikbaar in geselecteerde talen en landen.
      • De knop voor (over-the-top) mediadiensten op de afstandsbediening verschilt per land. Raadpleeg het daadwerkelijke product in de doos.
      • Google Assistent is beschikbaar in verschillende talen en landen, specifiek voor producttypen.
      • De beschikbaarheid en functionaliteit van spraakgestuurde diensten varieert per land en taal.
      • Google TV is de naam van de software van dit apparaat en een handelsmerk van Google LLC.
      • Google TV is de naam van de software van dit apparaat en een handelsmerk van Google LLC. YouTube, Ok Google en andere merken zijn handelsmerken van Google LLC.
      • De beschikbaarheid van de Apple TV-app en Apple TV+ kan per land of regio verschillen. Raadpleeg de ondersteuningspagina's van Google Play en Apple Inc.
      • 144 Hz HDMI VRR, G-sync en FreeSync zijn haalbaar bij het gamen op een PC wanneer deze via HDMI aangesloten is op uw OLED TV
      • Matter / Control4: deze functie zal in 2025 beschikbaar zijn via een software-update.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit en iOS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen en regio's. IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de Verenigde Staten en andere landen en wordt gebruikt onder licentie.
