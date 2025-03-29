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Soundbar 2.1

TAB6309/10

4.6

| (52) Reviews & awards | 96% beveelt dit product aan

1 Prijs

Laag profiel. Kamervullend geluid.

Met zijn meeslepende audiotechnologie en ultracompacte draadloze subwoofer vult deze superslanke en kleine soundbar uw hele kamer met geluid, maar zonder te veel ruimte in te nemen. Hij werkt perfect samen met Ambilight TV's voor nog meer sensatie, waar u ook naar kijkt.

Bekijk alle voordelen

Laag profiel. Kamervullend geluid.

  • 2.1-kanaals draadloze subwoofer

  • Max. 320 W HDMI eARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Atmos®

2.1-kanaals. Draadloze subwoofer voor diepere bas

2.1-kanaals. Draadloze subwoofer voor diepere bas

2.1 kanelen en meeslepende audiotechnologie tillen uw geluidsbeleving naar een hoger niveau, terwijl de ultracompacte draadloze subwoofer effecten en muziek extra gewicht geeft. Met de vier EQ-modi kunt u een geluidsstijl kiezen die past bij wat u kijkt. Stemmen worden in elke modus helderder als u stemversterking activeert.

Ultraslank design, perfect voor langgerekte Ambilight-TV's

Ultraslank design, perfect voor langgerekte Ambilight-TV's

Deze soundbar heeft een profiel van slechts 37 mm: hij past zelfs onder Ambilight-TV's met lagere standaarden. Dankzij de afneembare muurbeugels (meegeleverd) hebt u meerdere mogelijkheden om uit te kiezen. De ultracompacte, krachtige subwoofer is eenvoudig te verbergen en u kunt hem verticaal of horizontaal plaatsen.

DTS Virtual:X voor meeslepend 3D-geluid in elke kamer

DTS Virtual:X voor meeslepend 3D-geluid in elke kamer

Compatibiliteit met DTS Virtual:X transformeert het geluid van uw TV en biedt u een virtuele 3D-geluidservaring, ongeacht wat er op het scherm wordt weergegeven! U hebt geen extra luidsprekers nodig en het werkt in elke kamer: schakel het hem in via de afstandsbediening van de soundbar of de Philips Home Entertainment-app.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Afbeelding van TPV_PBTAWARD70

Recensies

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4.6

van 5

52

Reviews & awards

96%

beveelt dit product aan

2

29/03/2025

Nederland

Nederland

Fantastisch

Wat een fantastisch apparaat! Stijgt boven de verwachtingen uit. Ik heb lang gezocht en veel gelezen. Uiteindelijk bij deze uitgekomen. Het is en onwijs kleine soundbar (ik heb ze niet kleiner gezien). Maar de formaat zegt niets over zijn kracht. Het geluid is helder, gedetailleerd en door de sub warm en vol. Ik heb thuis een set van Dali met een NAD receiver (a 6000,-). Ben dus echt een audiofiel. Natuurlijk is de Philips totaal niet te vergelijken maar ik had geen andere keuze willen maken. De app werkt erg prettig. Alles is te regelen. Bluetooth werkt super, kraakhelder geluid en snelle verbinding. Ik gebruik de soundbar in een chalet (vakantiewoning met woonkamer van ong 25m²). Speel alles af in de film modus. Vind ik persoonlijk het lekkerste klinken. Ik heb de sub op -1 gezet. Anders te veel aanwezig. Ik blijf zeggen dat een soundbar geen geluid van achter kan produceren, dat kan alleen met surround speakers. Verwacht dit dan ook niet (bij geen enkele soundbar). Toch is het geluid lekker aanwezig en hoor je alle soorten details. Muziek klinkt ook fantastisch, dat had ik niet verwacht. Echt genieten. Kan eigenlijk geen negatieve puntjes vinden. Mogelijk dat hij in een ruime woning te kort gaat zijn. Dan verlies je de kracht van de bass en kan het vermogen niet hoog genoeg.

Voordelen

Helder, gedetailleerd en warm geluid

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAB6309 Soundbar 2.1

Datum gebruik 2025-02-28

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAB6309 Soundbar 2.1

Datum gebruik 2025-02-28

16/11/2024

Nederland

Nederland

goed geluid, app aan te raden, maar kan zonder

deze mooie soundbar met losse subwoofer geeft een mooi en vol geluid. De afmetingen doen niet vermoeden dat er zo'n helder geluid uit komt. De installatie is goed te doen, eigenlijk plug en play. Maar op het moment dat je instellingen wil gaan wijzigen, is het aan te raden om de app op je smart phone te installeren. Hiermee kan je eenvoudig en snel alle instellingen wijzigen. Als je geen smartphone hebt of de app niet wil of kan installeren, zijn alle instellingen ook via de afstandsbediening te doen. Hiervoor is het echter wel aan te raden om de handleiding erbij te houden, omdat je werkt met bolletjes die op de balk zichtbaar zijn. Daarom zou ik aanraden voor niet-app gebruikers: instellen en afblijven. Maar, zoals gezegd, als je de app gebruikt is het super eenvoudig om alles keer op keer in te stellen naar eigen wens.

Voordelen

mooi geluid

Nadelen

zonder app lastig te bedienen

Deze review is gemaakt voor TAB6309 Soundbar 2.1

Datum gebruik 2023-10-16

Deze review is gemaakt voor TAB6309 Soundbar 2.1

Datum gebruik 2023-10-16

11/11/2024

Nederland

Nederland

Goed geluid

De Philips TAB6309 Soundbar maakt indruk met zijn krachtige geluid en eenvoudige installatie. Binnen no-time is hij aangesloten en klaar voor gebruik, zonder ingewikkelde stappen. De geluidskwaliteit is helder en rijk, en de draadloze subwoofer zorgt voor een diepe bas die vooral bij films en muziek een groot verschil maakt. Dankzij Bluetooth kun je ook gemakkelijk je favoriete nummers vanaf je telefoon afspelen. Deze soundbar biedt een flinke upgrade voor elke tv en maakt van je woonkamer een mini-thuisbioscoop. Voor wie zonder moeite beter geluid wil, is dit een perfecte keuze.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAB6309 Soundbar 2.1

Datum gebruik 2023-10-11

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAB6309 Soundbar 2.1

Datum gebruik 2023-10-11

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