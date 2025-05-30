Zoektermen

      Energy Label Europe E Energielabel
      Raadpleeg voor meer informatie het Energielabel (PDF 203.0KB)

      The One 4K Ambilight TV

      85PUS9000/12

      Algemene waardering
      Voor de beste kijkervaring

      Stel u eens voor. Geweldige filmavonden thuis. Soepele en snelle gaming-ervaring. Oneindig veel keus met Smart TV. En 4K Ambilight TV met licht dat buiten het scherm reikt. Deze QLED TV is niet alleen makkelijk in gebruik, het is "The One that has it all"

      The One
      The One

      4K Ambilight TV

      Voor de beste kijkervaring

      • 215 cm (85") Ambilight TV
      • 4K QLED. VRR 144 Hz
      • P5 Picture Engine
      • Dolby Vision en Dolby Atmos
      De enige TV met geïntegreerde lichtjes aan de achterkant

      De enige TV met geïntegreerde lichtjes aan de achterkant

      Stel u zich voor. Geïntegreerde LED-lampjes die reageren op alles waar u naar kijkt, terwijl u wordt omgeven door een stralenkrans van kleuren. Ambilight verandert alles: uw scherm lijkt nog groter en trekt u dieper in uw favoriete films of series. Zodra u het hebt ervaren, wilt u nooit meer een TV zonder Ambilight.

      Een scherp en levendig beeld met 4K QLED

      Een scherp en levendig beeld met 4K QLED

      Ultrascherpe scènes. Het mooiste, meest perfecte beeld. Dankzij 4K (UHD) past deze Ambilight TV zich aan al uw HDR-formaten aan. Alle ongelooflijke momenten, donker of licht, afgespeeld of gestreamd: u kunt scène na scène van elk kleinste detail genieten.

      Zien is geloven met de Philips P5 beeldengine

      Zien is geloven met de Philips P5 beeldengine

      Stel u eens voor. Details met grotere diepte. Kleuren die zo ongelofelijk levendig zijn. Huidskleuren die zo echt lijken. Met zulke soepele, natuurlijke bewegingen en zo'n helder beeld lijkt het wel alsof u zelf in de scène zit. Open uw ogen, prikkel uw zintuigen en voel het verschil.

      Het echte bioscoopgevoel met Dolby

      Het echte bioscoopgevoel met Dolby

      Dolby Vision en Dolby Atmos zetten u in de stoel van de regisseur. Elke scène, duidelijk gedefinieerd volgens bioscoopstandaards, is een genot voor zowel ogen als oren. Ongeacht of het om films, sport of games gaat, laat u in alle ongelofelijke momenten omringen door levensechte bioscooopervaringen.

      DTS:X voor 3D een meeslepend geluid

      DTS:X voor 3D een meeslepend geluid

      DTS:X maakt het verschil met geluid dat zo levensecht is dat u het kunt voelen. Dankzij de 3D-audiotechnologie die een extra dimensie toevoegt, beweegt het geluid zich om u heen zodat u helemaal in het moment opgaat.

      Til uw gaming naar een hoger niveau

      Til uw gaming naar een hoger niveau

      Van joystickjunkies tot de meest toegewijde gamers, hier draait het allemaal om supersnelle gameplay en graphics zonder ook maar iets te missen. Met VRR 144 Hz, HDMI 2.1, een zeer lage vertraging en Freesync premium hebt u alles wat u nodig hebt voor een soepelere gameplay. En met de Ambilight gamingmodus is het tijd om nog dieper in de actie op te gaan.

      Titan OS. Vind het gemakkelijk.

      Titan OS. Vind het gemakkelijk.

      Het Philips Smart TV Titan OS-platform biedt u snel alles waar u graag naar kijkt. Van sequels tot series en van documentaires tot drama, alles wat u wilt is beschikbaar via een enkele druk op de knop. Waar u ook naar wilt kijken, houd al de beste streaming-apps binnen handbereik.

      Maak eenvoudig verbinding met uw slimme thuisnetwerk

      Maak eenvoudig verbinding met uw slimme thuisnetwerk

      Compatibiliteit met Matter Smart Home brengt draadloze integratie naar uw bestaande slimme thuisnetwerk. Druk gewoon op de knop op de afstandsbediening en spreek om de TV te bedienen vanuit de Matter Smart Home-app of via spraakbediening. Dim de lampen. Pas uw thermostaat aan. U kunt zelfs de Philips Ambilight TV inschakelen. Een enkele opdracht doet het allemaal. De TV is ook compatibel met Google-smartspeakers en Apple AirPlay.

      Verschillende grootten om aan uw behoeften te voldoen

      Verschillende grootten om aan uw behoeften te voldoen

      Grootte is belangrijk. In dit geval gaat het om hoe de televisie op een mooie manier in uw kamer past. Of u nu voor een knus klein scherm kiest of een groter scherm voor uw thuisbioscoop, u kunt precies de maat kiezen die bij uw behoeften past. Van 43 inch tot een ongelofelijke 75 inch, dit is zeker een echte blikvanger.

      Extra heldere stemmen met Vocal Boost

      Hoor elk woord met meer helderheid. Dankzij Vocal Boost kan de luisteraar het volume van de dialogen verhogen of verlagen zonder effect op het achtergrondgeluid. Op deze manier mist u geen enkel moment omdat alle gesproken inhoud nog helderder overkomt.

      Europees design

      Een zorgvuldig doordachte centrale draaibare standaard voor een flexibele kijkhoek en minder schittering. Lounge-modus om de verlichting in de kamer te verbeteren. De afstandsbediening is gemaakt van gerecycled plastic. Met FSC-gecertificeerde kartonnen verpakking en flyers is dit alles wat u van Philips Ambilight TV verwacht.

      Technische specificaties

      • Ambilight

        Ambilight-functies
        • Ambilight-animatie bij FTI
        • Ambilight Music
        • AmbiSleep
        • Gamemodus
        • Modus voor woonkamerlicht
        • Lichtwekker
        • Past zich aan de muurkleur aan
        Ambilight-versie
        Driezijdig

      • Beeld/scherm

        Schermdiagonaal (inch)
        85  inch
        Schermdiagonaal (centimeters)
        215  cm
        Display
        4K Ultra HD QLED
        Schermresolutie
        3840 x 2160 p
        Native vernieuwingsfrequentie (Native refresh rate)
        120  Hz
        Beeldengine
        P5 Perfect Picture Engine
        Beeldverbetering
        • Calman
        • Calman Autocal Ready en handmatige kalibratie
        • Crystal Clear
        • Dolby Vision
        • ECO
        • Game
        • Compatibel met HDR10+
        • Home Cinema
        • MEMC / FRC geïntegreerd
        • Micro Dimming Pro
        • Monitor
        • Film
        • Persoonlijk
        • Ultra-resolutie
        Variabele vernieuwingsfrequentie
        144 Hz

      • Schermresolutie

        Resolution-Refresh rate (vernieuwingsfrequentie)
        • 576p - 50 Hz
        • 640 x 480 - 60 Hz
        • 720p - 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p -24/25/30/50/ 60/100/120/144Hz
        • 2560 x 1440 - 60/120/144 Hz
        • 3840x2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144Hz

      • Tuner/ontvangst/transmissie

        Digitale TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signaalsterkte-indicator
        Ja
        Teletekst
        1000 pagina's Hypertext
        HEVC-ondersteuning
        Ja

      • Smart TV

        SmartTV-apps*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • Netflix*
        • NFT-app*
        • YouTube
        Besturingssysteem (OS)
        TITAN OS
        Geheugengrootte (Flash)*
        8 GB

      • Smart TV-functies

        Interactieve TV
        HbbTV
        Spraakassistent*
        • Amazon Alexa Built-in (ingebouwd)
        • Werkt met Google Home
        • Afstandsbediening met microfoon.
        Smart Home-ervaring
        • Control4
        • MATTER
        • Werkt met Apple Home
        Gaming Control Bar
        Gamebar 2.0
        TTS-ondersteuning
        Ja

      • Multimediatoepassingen

        Videoweergaveformaten
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Muziekweergaveformaten
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Ondersteunde ondertitelindelingen
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Beeldweergaveformaten
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Geluid

        Audio
        2.1 kanalen
        Uitgangsvermogen (RMS)
        50 W
        Luidsprekerconfiguratie
        2x10 W luidsprekers met volledig bereik + 30 W subwoofer
        Codec
        • DTS:X
        • Dolby Digital
        • Dolby Atmos
        Geluidsverbetering
        • Alle geluidstijlen
        • AVL-stand
        • Verbeterd basgeluid
        • Dolby Media Intelligence
        • Dolby Atmos Virtualizer
        • DTS Play-Fi
        • Equalizer
        • Hoorprofiel
        • Nachtstand
        • Kamerkalibratie
        • Vocal Boost
        Koptelefoonfuncties
        Dolby Atmos voor koptelefoons
        Sound Engine
        IntelliSound
        Hoofdluidspreker
        Full Range Bass Reflex (FR01A+)
        Woofer
        Triple Ring Balance Quad PR

      • Connectiviteit

        Aantal HDMI-aansluitingen
        4
        HDMI-functies
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Afspelen met één druk op de knop
        • Passthrough van afstandsbedieningen
        • Audiobediening
        • Stand-by
        Aantal USB-aansluitingen
        2
        Draadloze verbinding
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, dual band
        • Bluetooth 5.2
        • Werkt met Apple AirPlay
        HDCP 2,3
        Ja op alle HDMI
        HDMI ARC
        Ja op HDMI2
        HDMI 2.1-functies
        eARC op HDMI 2

      • Ondersteunde HDMI-videofuncties

        Gaming
        • HDMI VRR
        • ALLM
        • AMD FreeSync Premium
        HDR
        • Dolby Vision
        • Compatibel met HDR10+
        • HLG

      • Europese energiekaart

        EPREL-registratienummers
        2323672
        Energieklasse voor SDR
        E
        Stroomverbruik voor SDR wanneer ingeschakeld
        129  KWh/1000 u
        Energieklasse voor HDR
        G
        Stroomverbruik voor HDR wanneer ingeschakeld
        316  KWh/1000 u
        Energieverbruik wanneer uitgeschakeld
        n.v.t.
        Netwerkstand-bymodus
        2,0  W
        Gebruikte panel-technologie
        QLED LCD

      • Vermogen

        Netspanning
        AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
        Stroomverbruik in stand-bystand
        Minder dan 0,3W
        Functies voor energiebesparing
        • Timer voor automatisch uitschakelen
        • Eco-modus
        • Lichtsensor
        • Beeld uit (voor radio)

      • Accessoires

        Meegeleverde accessoires
        • 2 AAA-batterijen
        • Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens
        • Voedingskabel
        • Snelle gebruikershandleiding
        • Tafelstandaard
        • Afstandsbediening

      • Ontwerp/Design

        Kleuren van de TV
        Staalgrijs, plastic rand
        Ontwerp van de standaard
        Standaard in de kleur metal gun

      • Afmetingen

        Afstand tussen 2 standaarden
        805  mm
        Geschikt voor wandmontage
        600 x 400 mm
        TV zonder standaard (B x H x D)
        1894 x 1097 x 96,2 mm
        TV met standaard (B x H x D)
        1894 x 1136 x 380 mm
        Kartonnen verpakking (B x H x D)
        2080 x 1250 x 245 mm
        Gewicht van TV zonder standaard
        54 kg
        Gewicht van TV met standaard
        56 kg
        Gewicht (incl. verpakking)
        68 kg

      Badge-D2C

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

      • Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.
      • De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
      • Het aanbod van Smart TV-apps verschilt per TV-model en land. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/smarttv.
      • Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model, provider en land, smart device-model en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Elektronische Programma Gids (EPG) en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
      • Netflix-abonnement vereist. Onderhevig aan de voorwaarden op https://www.netflix.com
      • Amazon Prime is beschikbaar in geselecteerde talen en landen.
      • Amazon, Alexa en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen. Amazon Alexa is beschikbaar in geselecteerde talen en landen.
      • De knop voor (over-the-top) mediadiensten op de afstandsbediening verschilt per land. Raadpleeg het daadwerkelijke product in de doos.
      • Google Assistent is beschikbaar in verschillende talen en landen, specifiek voor producttypen.
      • De omvang van spraakbedieningsservices varieert per land en taal. Neem voor de meest recente informatie contact op met onze klantenservice.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit en iOS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen en regio's.
