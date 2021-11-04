Ben super blij met het resultaat hoe makkelijk het in gebruik is vergeleken met de andere producten. Het apparaat is een enorme opluchting hoe het werkt, omdat we niet langer voortdurend de flessen, spenen moeten verwarmen, koken. Het hete damp wat je zo nu en dan op je gezicht krijgt. Dat is er nu niet meer van toepassing. Je drukt op het knop duurt ongeveer 10 minuten en het is allemaal klaar! Geen grote moeite om te koken met water, afvoer, enz. dingen blijven steriel in het gesloten apparaat gedurende bijna 24 uur. En dat alles ín één top apparaat!