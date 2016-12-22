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Niet meer leverbaar
4 x 125 ml
Alle Philips Avent-spenen en -drinktuiten kunnen met de Philips Avent-bewaarflessen voor moedermelk worden gebruikt. (Spenen niet meegeleverd)
Kolf melk rechtstreeks in een bewaarfles met iedere Philips Avent-borstkolf
4.3
van 5
60
Reviews & awards
81%
beveelt dit product aan
Mila
22/12/2016
Nederland
Zeer goede fles
[Employee of philipsglobal] Zeer goede fles voor baby's die lijden aan koliek of het hebben van buikpijn problemen. Deze fles echt helpt bij het voeden van uw baby.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF560/27 Classic+-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF560/27 Classic+-babyfles
DB2016
28/11/2016
Deutschland
Beste Sauger für Neugeborene
Wir haben alle möglichen Hersteller von Flaschen und Saugern durchprobiert - alle hatten einen zu großen Durchsatz wodurch unser Neugeborenes erhebliche Schluckprobleme hatte, ständig aufgestoßen hat und nicht genügend MM trinken konnte (weil der Großteil ja daneben ging) Die Sauger der Größe 0 (nicht 0+) sind die kleinsten Sauger auf dem Markt und haben unsere Probleme gelöst! Der Durchsatz passt und die Menge, die herauskommt entspricht haargenau der der natürlichen Menge an der Brust. Gerade für Säuglinge, die zwar mit MM gefüttert werden, aber nicht gestillt werden können ideal. Wir empfehlen die Produkte uneingeschränkt weiter.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF680/27 Klassik-Babyflasche
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF680/27 Klassik-Babyflasche
isabella0301
09/04/2013
Deutschland
super
also ich benutze avent richtig gerne währe aber schön wenn es auch flaschen mit anderen designs geben würde. vorallem bei den großen flaschen und wenn man die großen flaschen auch in nem doppelpack kaufen könnte.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF680/27 Klassik-Babyflasche
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF680/27 Klassik-Babyflasche
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.