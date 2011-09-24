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Betaal later met Klarna
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Niet meer leverbaar
Veilig bewaren en vervoeren
Bewaar je moedermelk of babyvoeding in de Philips Avent-bewaarbekers voor moedermelk. Je kunt de voeding bewaren in de koelkast of vriezer.
Ideaal voor onderweg. Je kunt babyvoeding gemakkelijk meenemen wanneer je de deur uitgaat.
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3.9
van 5
10
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
24/09/2011
Nederland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VIA SCF616/10 Avent-bijvulbekers
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VIA SCF616/10 Avent-bijvulbekers
Schu
08/10/2014
Deutschland
Geverifieerde koper
Einfach und sehr praktisch
Wir frieren in diesen Bechern Muttermilch ein, sie sind dafür einfach perfekt. Kein Auslaufen, stehen sicher, halten Geschirrspülen und Einfrieren problemlos aus - genau, was wir brauchen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VIA SCF616/10 Avent Nachfüllbecher
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VIA SCF616/10 Avent Nachfüllbecher
Sarelhy
11/02/2012
United Kingdom
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VIA SCF616/10 Avent Refill Cups
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VIA SCF616/10 Avent Refill Cups