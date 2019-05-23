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Niet meer leverbaar
De sterilisator beschikt over een ingebouwd display om het verloop van de sterilisatiecyclus te laten zien. Bovendien wordt ook aangegeven wanneer de flessen zijn afgekoeld en veilig kunnen worden verwijderd.
Dankzij het open ontwerp kun je de verwarmingsplaat eenvoudig schoonmaken en keer op keer steriliseren met schone stoom.
De sterilisator is geschikt voor gebruik met babyflessen met een standaardhals en een brede hals, maar is ook geschikt voor andere babyproducten zoals borstkolven en accessoires.
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5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Kirankhanum
23/05/2019
United Kingdom
The perfect steriliser.
The Philips Avent 4-in-1 electric steam steriliser is absolutely amazing, I was previously using the Coldwater steriliser. However the tablets were damaging my hands, I suffer from eczema so I have to be careful with what comes into contact with my skin. The Philips steriliser requires no solution and no tablet just plain water and kills 99.9% of germs. The sterilisation takes only 6 mins whereas before I had to wait 15 mins before being able to use the bottles. I love the sleek design and it fits perfectly well in my kitchen. Would definitely recommend.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF287 4-in-1 electric steam steriliser
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF287 4-in-1 electric steam steriliser