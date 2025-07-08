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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SCF287
Niet meer leverbaar
Is de verpakking geschikt voor recycling?
Hoeveelheid water voor de Philips Avent-sterilisator
Waar kan ik de sterilisator het beste gebruiken?
Waarom duurt het sterilisatieproces zo kort?
Hoelang moet ik wachten tussen twee stoomsessies?
Hoeveel flessen passen er in mijn Philips Avent elektrische stoomsterilisator?
Hoe moet ik mijn Philips Avent-sterilisator schoonmaken?
Hoe lang moet ik voorwerpen voor mijn kind blijven steriliseren?
Kan ik het sterilisatieproces van mijn Philips Avent-sterilisator stopzetten?
Er brandt een oranje lampje op mijn elektrische Avent-stoomsterilisator
Kan ik vuile flessen steriliseren/schoonmaken in mijn Avent-sterilisator?
Welke producten kan ik steriliseren met mijn Philips Avent-sterilisator?
De Philips Avent-sterilisator begint onmiddellijk met opwarmen als ik de stekker in het stopcontact steek
Flessen en accessoires plaatsen in de Avent-sterilisator.
De Philips Avent-sterilisator inruimen
Mijn Philips Avent-sterilisator produceert een onaangename geur bij gebruik
Mijn Philips Avent-sterilisator werkt niet meer
Het indicatielampje van de Philips Avent-sterilisator brandt niet
De verwarmingsplaat van mijn Avent-sterilisator vertoont witte/bruine vlekken
Er blijft wat water achter in de flessen na het steriliseren. Is dit normaal?