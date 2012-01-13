ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72

Niet meer leverbaar

Philips AventSCF285/01 3-in-1 electric steam sterilizer

SCF285/01

3.7
| (249) Reviews & awards
Bekijk alle voordelen
Modulair 3-in-1 sterilisatorontwerp

Modulair 3-in-1 sterilisatorontwerp

Dankzij het unieke modulaire ontwerp van de sterilisator kun je de flessen en accessoires flexibel plaatsen en gemakkelijk ordenen. Dit maakt het in- en uitruimen zeer eenvoudig. Bovendien neemt het apparaat weinig ruimte in de keuken in.

Natuurlijke stoomsterilisatie doodt 99,9% van alle schadelijke bacteriën

Natuurlijke stoomsterilisatie doodt 99,9% van alle schadelijke bacteriën

De sterilisator maakt gebruik van natuurlijke stoom voor het steriliseren van babyflessen en andere producten en het doden van 99,9% van alle schadelijke bacteriën zonder chemicaliën te gebruiken. Zo kun je erop vertrouwen dat al je babyflessen en andere producten steriel zijn.

Bij een gesloten deksel blijft de inhoud tot 24 uur steriel

Bij een gesloten deksel blijft de inhoud tot 24 uur steriel

De sterilisator zorgt ervoor dat babyflessen, borstkolven enz. maximaal 24 uur steriel blijven wanneer het deksel gesloten blijft.

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.7

van 5

249

Reviews & awards

13/01/2012

Nederland

Nederland

3-in-1 elektrische stoomsterilisator

Zeer goede kwaliteit en makelijk in gebruik! Top..

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF284/02 3-in-1 elektrische stoomsterilisator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF284/02 3-in-1 elektrische stoomsterilisator

21/07/2018

België

België

een echte aanrader

Zeer praktisch in gebruik. Je kan de sterilisator ook makkelijk meenemen als je op vakantie gaat. Geen stralingen van de microgolf op de producten. Snel klaar.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF284/02 3-in-1 elektrische stoomsterilisator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF284/02 3-in-1 elektrische stoomsterilisator

28/06/2020

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Toller Sterilisator!

Ich nutze den Philips Avent Elektrischer 3-in-1-Dampfsterilisator SCF285/02 zum sterilisieren von Babyflaschen, Nuckies und Teile der Milchpumpe + Zubehör. Das Gerät ist leicht zu bedienen und sterilisiert in den großen Körben innerhalb von 6 Minuten. Bin sehr zufrieden.

Voordelen

Schnelle Sterilisation!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF285/02 Elektrischer 3-in-1-Dampfsterilisator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF285/02 Elektrischer 3-in-1-Dampfsterilisator

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen