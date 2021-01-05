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Philips Avent SCF285/01 3-in-1 electric steam sterilizer
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SCF285/01
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Gebruiksaanwijzing
Alles (16)
Er brandt een oranje lampje op mijn elektrische Avent-stoomsterilisator
Kan ik vuile flessen steriliseren/schoonmaken in mijn Avent-sterilisator?
Is de verpakking geschikt voor recycling?
Hoeveelheid water voor de Philips Avent-sterilisator
Waar kan ik de sterilisator het beste gebruiken?
AventVaatwasmachinemandje
De verwarmingsplaat van mijn Avent-sterilisator vertoont witte/bruine vlekken
Waarom ruik ik een vreemde geur als ik de sterilisator uitpak?
Er blijft wat water achter in de flessen na het steriliseren. Is dit normaal?
Waarom duurt het sterilisatieproces langer dan normaal?