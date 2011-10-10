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Niet meer leverbaar
Er-op-uitset
Deze enkele elektrische borstkolf werkt niet alleen via netspanning, maar ook op batterijen en als een handkolf voor volledige flexibiliteit.
De zachte zuigkracht imiteert het zuigen van je baby om te zorgen voor een constante melkhoeveelheid, zodat je minder lang hoeft te kolven.
Het elektronische geheugen leert van jou. Met één druk op de knop gaat de ISIS iQ probleemloos door in je persoonlijke kolfritme.
4.2
van 5
18
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
bloemiez
10/10/2011
Nederland
Perfecte borstkolf
prima apparaat! Zeer gebruiksvriendelijk! Ook het schoonmaken van de borstkolf is zeer gemakkelijk. Als je de Isis hebt, zit daar een mooie koffer/tas bij waar je ook de afgekolfte moedermelk gekoeld in kunt bewaren. Er zitten namelijk diepvriespads bij. Alle onderdelen kun je gemakkelijk en tegen normale prijzen los bestellen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF302/01 Enkele elektronische borstkolf
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF302/01 Enkele elektronische borstkolf
AdeB
05/02/2011
Nederland
Goed product
Eerst heb ik gewoon met de hand gekolfd. Na een tijdje was ik daar helemaal klaar mee. Ook omdat ik weer aan het werk ben en dus meer moest kolven. Deze kolf werkt perfect en is handig mee te nemen. Ook de koelelementen zijn perfect.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF302/13 Enkele elektronische borstkolf
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF302/13 Enkele elektronische borstkolf
Yani
08/03/2018
España
Muy practico un tamaño perfecto
Me encanto por su tamaño y peso lo podía llevar en el bolso cuando tenía quesalirde casa
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF302/01 Extractor de leche individual
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF302/01 Extractor de leche individual
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.