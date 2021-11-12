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        Philips AventSCF254/13 Breast pads

        SCF254/13

        4.7

        | (128) Reviews & awards | 98% beveelt dit product aan

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        Recensies

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        4.7

        van 5

        128

        Reviews & awards

        98%

        beveelt dit product aan

        3
        2

        12/11/2021

        Nederland

        Nederland

        Zeer tevreden!

        Ik ben zeer tevreden over deze zoogcompressen! Ze zijn dun waardoor ze niet opvallen onder kleding, vallen mooi over de borst omdat ze voorgevormd zijn en ook groot. Door de dubbele plakstrip bleven ze bij mij overdag en 's nachts goed zitten. Ook ben ik nog geen één keer doorgelekt, zelfs nu mijn dochter langer slaapt 's nachts en er meer tijd zit tussen voedingen. Ook vind ik het heel fijn dat ze allemaal individueel verpakt zijn. Dit maakt het makkelijk en hygiënischer om ze mee te nemen, al zit je dan wel met extra verpakkingsmateriaal wat je moet weggooien.

        Voordelen

        Dun, zacht, doorlekvrij, individueel verpakt

        Nadelen

        Extra verpakkingsmateriaal

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor SCF254/61 Borstkompressen

        Datum gebruik 2020-10-12

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor SCF254/61 Borstkompressen

        Datum gebruik 2020-10-12

        09/11/2021

        Nederland

        Nederland

        Philips borstkompressen

        Makkelijk te gebruiken, voelen zacht en zitten comfortabel. Lekken niet door.

        Voordelen

        Zacht, comfortabel en lekken niet door

        Nadelen

        n.v.t

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor SCF254/61 Borstkompressen

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor SCF254/61 Borstkompressen

        09/11/2021

        Nederland

        Nederland

        Fijne borstcompressen

        Ik heb deze compressie 2 weken gebruikt tijdens mijn borstvoeding. Ze zijn vrijwel onzichtbaar en ze zorgen er voor dat het de melk goed absorbeert. Geen lekkages!

        Voordelen

        Onzichtbaar en neemt voldoende melk op

        Nadelen

        Niet kunnen vinden

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor SCF254/61 Borstkompressen

        Datum gebruik 2021-10-09

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor SCF254/61 Borstkompressen

        Datum gebruik 2021-10-09

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