De Philips Avent handkolf vind ik een zeer comfortabele kolf en een mooie aanvulling op de elektrische variant. De kolf is zeer comfortabel en doet geen pijn tijdens- en na het gebruik, ook niet bij gevoelige tepels. Waar ik vooral enthousiast over ben is het gemak van 'even snel' de druk eraf kolven voor een voeding en om na te kolven. Ook kan je hem buitenshuis gebruiken om wat af te kolven. Niet alleen voor kleine beetjes per keer, in korte tijd kun je er ook een hele voeding mee afkolven. De kolf is makkelijk in gebruik, snel uit elkaar gehaald en makkelijk schoon te maken. Hij past ook makkelijk in een sterilisator. De bewaarbakjes en flesjes zijn hier ook favoriet die je er bij krijgt. Mooie complete starterset of als aanvulling op je elektrische set. Als je de afgekolfde melk wilt geven is het speen erop en je kan de fles geven.